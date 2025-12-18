Michael Porter Jr. pourrait déjà être échangé par les Brooklyn Nets, une grosse équipe sur le dossier

À peine arrivé à Brooklyn, Michael Porter Jr. pourrait déjà se retrouver au cœur de discussions sur le marché des trades. Les Nets seraient prêts à écouter des offres, alors que certaines franchises commencent à se positionner avant la trade deadline NBA.

D’après Erik Slater de ClutchPoints, Brooklyn n’écarte pas la possibilité de bouger Porter Jr., acquis récemment dans un échange avec Denver.

« Michael Porter Jr. devrait susciter de l’intérêt sur le marché des trades compte tenu de son excellent début de saison. Les Nets devraient sonder les offres pour le vétéran, qu’ils ont acquis avec un premier tour de draft non protégé en 2032 des Nuggets », explique le journaliste.

Detroit parmi les équipes à l’affût

Parmi les franchises mentionnées, les Detroit Pistons apparaissent comme une piste crédible. Evan Sidery de Forbes indique que la direction des Nets serait prête à discuter d’un transfert avant la deadline, à condition d’obtenir une compensation jugée satisfaisante, notamment un premier tour de draft.

Toujours selon Sidery, Detroit pourrait construire un package autour de Tobias Harris pour équilibrer les salaires, accompagné d’un choix de draft. Une option qui permettrait aux Pistons d’ajouter un scoreur confirmé tout en conservant une certaine flexibilité à moyen terme.

Un début de saison qui attire les convoitises

Sur le terrain, Michael Porter Jr. réalise l’une des saisons les plus prolifiques de sa carrière. L’ailier affiche des moyennes de 25,6 points, 7,3 rebonds et 3,2 passes par match, avec une efficacité notable à 49,7 % au tir et 39,9 % à trois points. À 26 ans, le joueur entame sa septième saison NBA et confirme son statut de menace offensive de premier plan.

Pour l’instant, aucune discussion avancée n’a été rapportée entre Brooklyn et Detroit. Mais à l’approche de la trade deadline, le nom de Michael Porter Jr. pourrait rapidement s’imposer comme l’un des dossiers à surveiller dans les semaines à venir.

