Michigan sacré, une première depuis 37 ans !

Michigan est champion NCAA 2026, après avoir gagné un bras de fer avec UConn (69-63), sans l’explosion offensive des tours précédents. Les Wolverines ont accepté le défini et ont vaincu des Huskies trop maladroits pour remporter un 3e titrenen 4 ans.

Elliot Cadeau, très bon avec ses 19 points, a été élu MOP du Final Four, alors qu’Aday Mara ou Yaxel Lendeborg étaient plus attendus.

Ce qui est fort avec ce titre, c’est justement qu’il ne ressemble pas au Michigan spectaculaire aperçu pendant une bonne partie du tournoi. L’équipe de Dusty May a mal shooté, a souffert au rebond, mais elle a quand même trouvé le moyen de contrôler le match grâce à sa présence dans la peinture, à sa domination sur la ligne des lancers et à sa taille près du cercle.

Et puis il y a évidemment le cas Yaxel Lendeborg. Blessé contre Arizona, touché au ligament latéral interne du genou gauche et à la cheville gauche, il avait annoncé qu’il jouerait quand même la finale. Il l’a fait. On l’a vu diminué, pesant beaucoup moins que d’habitude, au point de dire à la pause qu’il se sentait “affaibli” et qu’il jouait trop soft. Mais rien que le fait d’être là, de tenir sa place, de serrer les dents dans un match pareil, ça dit aussi quelque chose du caractère de ce groupe.

UConn, de son côté, a eu des fenêtres pour revenir, mais n’a jamais réussi à enchaîner assez de bonnes possessions pour mettre Michigan sous vraie pression. Les Huskies ont notamment traversé un énorme trou d’air de loin, et le tir de Trey McKenney dans le money time a fini de plier l’affaire.

Résultat : Michigan retrouve le toit du basket universitaire pour la première fois depuis 1989.