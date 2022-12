Et si Miles Bridges revenait en NBA ? L’athlète, condamné à trois ans de probation pour violences conjugales, négocierait un nouveau contrat avec les Charlotte Hornets. D’après ESPN, il pourrait signer avec son ancienne équipe dans un avenir proche.

La franchise de Michael Jordan espèrerait réintégrer l’ailier relativement rapidement à l’effectif pour qu’il puisse purger sa potentielle suspension dans les plus brefs délais. On s’attend en effet à ce que la NBA sanctionne le joueur — au moins temporairement — après les actes qu’il a commis. Pour le moment, son cas fait toujours l’objet d’une enquête de la ligue et la durée de cette probable suspension n’est pas encore connue.

Devant la justice en novembre, Miles Bridges n’a pas contesté les accusations de violences conjugales qui planent au-dessus de lui depuis juin. S’il a évité la prison grâce à un accord passé avec les procureurs, il a tout de même été condamné par la Cour supérieure de Los Angeles. L’ailier a écopé de trois ans de probation et de 100 heures de travaux d’intérêt général, entre autres mesures.

Plusieurs équipes surveillent la situation de Miles Bridges, dont les Lakers

Malgré tout cela, les Hornets n’auraient jamais vraiment perdu contact avec l’agent de Bridges. Les deux parties travailleraient déjà depuis un moment sur un potentiel retour en Caroline du Nord. S’il ne signe pas de nouveau contrat avec Charlotte, l’ailier restera tout de même free agent restricted. Le front office aura donc l’occasion de s’aligner sur les offres des concurrents s’ils le souhaitent.

Avant son arrestation, l’athlète de 24 ans était l’un des agents libres les plus convoités sur le marché. Il affichait, en 2021-22, des moyennes de 20,2 points et 7 rebonds, à 49,1% au tir. Les Hornets, 14e de l’Est avec un bilan de 8-24, ont pour leur part extrêmement mal commencé leur saison.

Il ne fait aucun doute que le retour de Miles Bridges ferait grand bruit après sa condamnation. La ligue, qui se veut exemplaire sur les questions de justice sociale, est aujourd’hui dans une position difficile. S’il venait à signer un nouveau contrat, la balle serait dans le camp d’Adam Silver. Le commissioner devrait alors décider de l’avenir du joueur en NBA.

