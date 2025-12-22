Mitchell Robinson est sur une lancée prometteuse aux lancers francs, lui qui était parti pour une saison historiquement dramatique dans l'exercice.

Entre les blessures et le fait d'être ciblé par les équipes adverses pour être envoyé sur la ligne des lancers francs, Mitchell Robinson n'a pas encore pu donner le meilleur de lui-même sur la durée en NBA. Hyper précieux au rebond pour les New York Knicks, l'intérieur de 27 ans est souvent contraint de regagner le banc en fin de match lorsque le coach de l'équipe d'en face demande à ses joueurs de faire faute sur lui.

Logique : Robinson tire à 51% en carrière sur la ligne et était à... 37% depuis le début de la saison. Et s'il devenait subitement potable dans l'exercice ? Le staff des Knicks ne va pas encore crier victoire, mais il semblerait que le travail effectué avec le coach Peter Patton depuis quelques semaines commence à porter ses fruits. L'échantillon est faible : deux matches. Néanmoins, entre le déplacement à Philadelphie, où il était en état de grâce (7/8) et la réception de Miami dimanche (3/3), Mitchell Robinson est sur une très belle dynamique d'adresse.

S'il parvient à atteindre un pourcentage décent et à le maintenir sur le reste de la saison et sur les playoffs, on comprendra alors encore mieux l'impact que le garçon peut avoir des deux côtés du terrain, particulièrement comme rebondeur surdoué. Reste ensuite à régler le problème de ses blessures récurrentes. Sur les trois saisons précédentes, Robinson a joué 59, 31 et 17 matches de saison régulière...

