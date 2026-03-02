Mo Diawara peut-il s’imposer dans la rotation playoffs des Knicks ?

C’est peut-être l’histoire la plus inattendue côté Français ces dernières semaines. Pendant que Victor Wembanyama enchaîne les doubles-doubles et que les débats s’enflamment ailleurs, Mohamed Diawara continue, lui, de grignoter du terrain à New York. Sans bruit. Sans statut. Mais avec une efficacité et une fraîcheur qui interpellent de plus en plus. Shaï et Antoine ont abordé le sujet dans le CQFR du matin. Debrief.

Face aux Spurs, dans la large victoire des Knicks au Madison Square Garden (114-89), Diawara a signé 14 points en sortie de banc. Mais au-delà des chiffres, c’est l’impression laissée qui marque : énergie constante, polyvalence, confiance totale. Il ne joue pas comme un rookie qui découvre la NBA. Il joue comme un joueur persuadé d’avoir sa place.

Sur la saison, ramené à 36 minutes, il tourne à 15 points de moyenne avec 39% à trois-points. Ce n’est pas un volume énorme, mais c’est suffisant pour attirer l’attention. Et surtout, il donne cette sensation permanente qu’il n’a pas besoin de beaucoup de minutes pour produire. Il entre, il tire, il défend, il court. Pas de calcul. Pas d’hésitation.

Le Français le plus surprenant de la saison ?

L’un des points forts soulevés dans le CQFR, c’est la surprise. Personne n’attendait Mo Diawara à ce niveau-là, ni même forcément dans la rotation NBA dès cette saison. Beaucoup imaginaient un passage par la G League, voire un retour en Europe. Lui a saisi chaque opportunité.

Il est totalement décomplexé. C’est peut-être ce qui frappe le plus. Il ne semble jamais impressionné. Il marque ses points. Il apporte de l’enthousiasme. Et surtout, il donne exactement ce que les coachs adorent : 1000% d’intensité dans un registre clair.

Mais justement, son registre est-il si clair ?

Un des débats soulevés par nos journalistes, c’est qu’on ne sait pas exactement où le ranger. Ailier 3-and-D ? Energizer guy ? Forward polyvalent capable de switcher ? Il semble avoir 50 registres différents. Et cette polyvalence peut être une arme en playoffs… ou un flou qui complique son intégration dans une rotation resserrée.

Le mur des rotations playoffs

En saison régulière, les opportunités existent. Blessures, back-to-back, gestion des minutes. En playoffs, tout se réduit. Les rotations tombent souvent à huit joueurs. Et c’est là que la vraie question se pose.

Il manque actuellement des joueurs comme Miles McBride. Mitchell Robinson aura ses minutes. Landry Shamet aussi. José Alvarado peut entrer selon les matchups. Clarkson apporte son expérience et son scoring. Dans ce contexte, Diawara est-il dans le top 8 ou 9 ?

Aujourd’hui, probablement pas automatiquement. Mais il y a un élément intéressant : le facteur X. Les Knicks pourraient avoir besoin d’un joueur imprévisible pour brouiller les cartes. Un joueur capable d’apporter une énergie inattendue dans un match bloqué. Diawara a ce profil. Il peut être lancé pour changer le rythme, pour étirer une défense, pour injecter du chaos contrôlé.

Ce que Mike Brown semble voir en lui

Autre point souligné : Mike Brown semble réellement l’apprécier. Et ça compte énormément. Il l’a lancé de plus en plus régulièrement. Il lui donne des responsabilités. Il ne le sort pas à la première erreur.

Ce type de confiance est rarement anodin. Quand un coach installe un jeune dans sa rotation, ce n’est pas juste pour combler un trou. C’est qu’il voit quelque chose de durable.

Et Diawara coche plusieurs cases modernes : longueur, capacité à défendre plusieurs positions, tir extérieur respectable, activité constante. Ce sont des qualités qui traduisent souvent mieux en playoffs que les statistiques brutes.

Guerschon Yabusele envoie un message fort aux Knicks

Le risque : le contexte des Knicks

Il faut aussi rappeler le contexte. Les Knicks jouent gros. Ils ne sont pas en reconstruction. Ce n’est pas une équipe qui peut se permettre des expérimentations longues en séries serrées.

Si Diawara entre en rotation playoffs, ce sera pour un rôle très précis. Pas pour apprendre. Pas pour se développer. Mais pour exécuter.

Et là, son profil devient intéressant. Parce qu’il n’a pas besoin de 15 tirs pour exister. Il n’a pas besoin d’un système pour s’exprimer. Il peut survivre en 6-8 minutes d’intensité pure.

Verdict ?

Peut-il se faire une place dans la rotation playoffs des Knicks ?

Oui. Mais pas comme un titulaire caché ou un futur leader. Plutôt comme un levier tactique. Comme un joueur que l’on sort quand il faut changer l’énergie d’un match. Comme une pièce mobile capable d’apporter du spacing et de la défense sans réclamer le ballon.

Ce qui est certain, c’est qu’il a déjà réussi quelque chose d’important : transformer un statut de rookie discret en vraie question stratégique pour une équipe ambitieuse.

Et ça, pour un joueur que beaucoup n’imaginaient même pas voir en NBA cette saison, c’est déjà une victoire.

