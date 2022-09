Mo Harkless encore expédié vers une autre franchise

Une vie de journeyman en NBA. Drafté en 2012, Mo Harkless va découvrir sa septième franchise en dix ans. La cinquième depuis 2019. L'ailier est baladé aux quatre coins des Etats-Unis années après année. Et encore, son dernier transfert datait d'il y a à peine deux mois. Il avait été envoyé par les Sacramento Kings aux Atlanta Hawks. C'est finalement la tunique du Oklahoma City Thunder qu'il portera cette saison. En effet, OKC l'a récupéré, en plus d'un second tour de draft en 2029 et d'un autre pick futur, en se séparant de Vit Krejci, qui fait donc le chemin inverse.

Le Thunder cherchait probablement d'abord des choix de draft. Mais le vétéran va pouvoir apporter de l'expérience à un vestiaire très jeune. Il ne joue plus beaucoup depuis ses saisons prometteuses à Orlando et Portland mais Mo Harkless reste un poste 3 capable de se décaler en 4, de défendre dur et de mettre des trois-points. Il tournait à 4,6 points de moyenne aux Kings la saison dernière.