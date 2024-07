Moussa Diabaté à la relance chez les Hornets

Très bon en Summer League et apprécié par Tyronn Lue lors de ses apparitions en NBA avec les Los Angeles Clippers, Moussa Diabaté a convaincu une autre franchise NBA de lui donner une chance. L'intérieur francilien, passé par la prestigieuse fac de Michigan, s'est engagé avec les Charlotte Hornets pour la saison à venir. L'intérieur de 22 ans a signé un contrat two-way avec l'équipe de Caroline du Nord, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Diabaté, qui a joué 33 matches en NBA sur les deux dernières saisons, fera donc des voyages fréquents entre la grande ligue et la G-League. Dans cette ligue la saison dernière, le Parisien tournait à plus de 16 points et 11 rebonds de moyenne. Il avait été drafté avec le 43e pick en 2022.