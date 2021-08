Quand Lou Williams aura achevé sa carrière NBA assez originale, il aura un paquet d'histoires à raconter, c'est une certitude. Entre les bizutages subis à Philadelphie avec Allen Iverson, ses ménages à trois et son éclosion comme l'un des meilleurs 6ème hommes de l'histoire de la ligue, il y aura de quoi faire.

L'une des anecdotes les plus marquantes de ce parcours remonte au début des années 2010 et Lou Williams l'avait racontée au Daily News à l'époque.

Natif de Philadelphie et toujours très actif dans la communauté, Williams se trouve ce jour-là, un 24 décembre, veille de Noël, dans sa voiture dans les rues de la ville de l'Amour Fraternel. En route pour dîner avec sa famille, "Lou Will" est arrêté à un feu rouge par un homme. Ce dernier pointe alors une arme dans sa direction avec l'intention évidente de le déposséder de ses effets.

"Le gars voulait me dépouiller, mais il m'a reconnu et il a décidé de ne pas le faire à cause de tout ce que je fais pour les gens d'ici. Il était fan de moi. Il y a beaucoup de criminalité à Philadelphie et je débattais intérieurement sur le fait de l'aider ou non. Son flingue était sorti... C'est lui qui a commencé à discuter et on a trouvé une solution rapidement. Je lui ai offert un repas chez McDonald's."

Lou Williams, sa réponse géniale sur son mode de vie et son influence sur les jeunes

Lou Williams est l'une des rares personnes à pouvoir se vanter d'une histoire de Noël comme celle-là... Réussir à dissuader un braqueur grâce à sa notoriété, puis décider, après avoir discuté avec le type, qu'il méritait quand même d'être aidé malgré son geste, c'est costaud. La magie de Noël n'opère pas tout le temps, mais là, c'est indéniable.

On ne doute d'ailleurs pas que s'il avait eu un peu plus de temps et dans un autre contexte que celui de Noël, Lou Williams aurait invité son agresseur dans son strip club préféré en ville pour partager un Philly Cheese Steak et une soirée sympathique...

