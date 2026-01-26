Top-10 des joueurs qui seront échangés avant la deadline des trades NBA

La deadline des trades NBA, c’est un scam. Ce fameux moment de l’année, ces quelques semaines prolongées où nous, journalistes, enfin, surtout nos confrères américains, relayent des rumeurs en pagaille, la plupart n’ayant que très peu de sens, survendent des situations dramatiques ou imaginent des trades qui défient parfois le bon sens. Chacun se cache derrière ses sources, les agents et les franchises en jouent et ça crée un beau bordel qui laisse penser que la ligue s’apprête à imploser avec des transferts de grande envergure dans tous les sens.

Et puis, comme souvent, une fois arrivé le jeudi 21 heures, le soufflet retombe. Quelques joueurs de rotation sont échangés. Parfois ces moves ont de vraies conséquences majeures puisqu’ils font et défont les candidats au titre. Mais dans l’ensemble, les plus grands joueurs du championnat ne sont quasiment jamais tradés en janvier ou février. Puis il y a un Luka Doncic par-ci, un Carmelo Anthony par-là, des exceptions qui confirment la règle.

Autant vous le dire : Giannis Antetokounmpo, Karl-Anthony Towns et même Ja Morant ne figurent pas dans notre top-10 des joueurs qui vont changer de franchise d’ici le 5 février prochain. Mais il suffit parfois d’un dirigeant qui ose, un dirigeant qui défie le sens de la réalité, d’un Nico Harrison quoi, pour provoquer la chute de tous les dominos. Ceci étant dit, voilà donc dix basketteurs qui ont une forte probabilité d’être échangés dans les jours qui arrivent.

Nick Richards (Phoenix Suns)

Et oui, ça ne commence pas sexy du tout. Tout le monde a oublié Nick Richards. Notamment son coach, Jordan Ott. Alors qu’il jouait 22 minutes en moyenne avec Mike Budenholzer à son arrivée à Phoenix l’an dernier, le pivot passe désormais moins de 10 minutes sur le terrain cette saison. Les Suns peuvent profiter de son profil d’intérieur athlétique et rim runner pour essayer de refourguer son contrat expirant à 5 millions de dollars.

Richards tournait à 9,7 et 9,3 points tout en prenant plus de 8 rebonds lors des deux saisons précédentes. Il est encore dans la fleur de l’âge (28 ans) et peut intéresser des équipes à la recherche de densité dans la raquette. La franchise de l’Arizona fait un bien meilleur exercice qu’annoncé et peut-être que les dirigeants essayeront de faire venir un joueur plus utile à l’équipe. Sauf s’ils veulent garder absolument une assurance derrière Mark Williams, leur poste cinq titulaire qui reste assez sujet aux blessures.

Chris Boucher (Boston Celtics)

Un autre pivot, dans un registre un peu différent. Boucher est censé pouvoir étirer les lignes, même s’il tourne à 8% derrière l’arc cette saison. La greffe n’a pas prise à Boston et il n’a disputé que 8 rencontres avec les Celtics, où Joe Mazzulla lui préfère notamment Luka Garza ou même un ailier long comme Josh Minott. Son contrat arrive aussi à expiration cet été.

Le club du Massachusetts occupe la deuxième place de la Conférence Est et, un peu comme Phoenix, est finalement plus fort qu’annoncé. De quoi éventuellement revoir les ambitions de la franchise à la hausse. Mais il est difficile de lire si les Celtics chercheront à acheter ou à vendre sur le marché. Dans les deux cas, Chris Boucher est susceptible de partir. Soit en l’échange d’une contrepartie absolument mineure pour réduire la note de frais en fin de saison (chaque centaine de dollars économisée compte presque fois trois pour les équipes au-dessus d’un certain seuil du Cap), soit pour trouver un autre renfort qui sera lui utilisé plus souvent par le coach.

Dalton Knecht (Los Angeles Lakers)

Il devait déjà être échangé à la deadline l’an passé avant que les Lakers décident de faire marche arrière à la suite de la visite médicale passée par Mark Williams à Los Angeles. Dans un univers parallèle, Dalton Knecht porte un maillot des Hornets et il forme une connexion de shooteurs avec Kon Knueppel. Cette fois-ci, c’est peut-être la bonne. Les Californiens vont vouloir renforcer l’effectif pour tenter un long run de playoffs.

Le sophomore est l’un des rares leviers que Rob Pelinka peut activer (avec Rui Hachimura et des contrats expirants) pour partir à la pêche aux « two way players » sur le marché. Knecht semble avoir perdu confiance depuis son transfert avorté à Charlotte. Il n’entre visiblement pas dans les plans de JJ Redick, un coach qui avait présenté pourtant quelques similarités en tant que joueur. L’arrière est encore jeune, même s’il est plus vieux que certains draftés avant lui. Et c’est un sniper. Les tireurs d’élite auront toujours la cote dans cette ligue.

Kevin Huerter (Chicago Bulls)

D’où peut-être le fait que Kevin Huerter finira par intéresser une franchise. Que ce soit à Atlanta, Sacramento ou maintenant Chicago, le joueur a toujours su montrer des choses, gratter un temps un poste de starter et… finalement ne jamais vraiment convaincre. Vu que son contrat arrive à expiration, comme ceux de la moitié du roster des Bulls, il est possible qu’il soit expédié ailleurs.

Les franchises à la recherche d’adresse extérieure se pencheront sur son cas dans le but de se renforcer pour les playoffs sans engagement au long terme. On a cité Huerter mais on aurait pu choisir un autre joueur des Bulls comme Nikola Vucevic, Coby White, Jalen Smith, Zach Collins ou encore Ayo Dosunmu. Au moins l’un d’entre eux sera échangé d’ici le 5 février.

Keon Ellis (Sacramento Kings)

L’homme le plus convoité du marché ! Vu le nombre d’équipes qui le suivent, il paraît presque évident que Keon Ellis finira par être transféré. Une dizaine de franchises se seraient renseignés. C’est lié là aussi à son profil. Parce qu’il est l’un des rares « 3 and D » potentiellement disponible. Doug Christie ne le fait pas jouer beaucoup (17 minutes) donc d’autres veulent saisir l’opportunité.

Ellis tournait à plus de 8 points, 43% à trois-points et 1,5 steal en 24 minutes la saison dernière. C’est une bonne pioche en puissance, même si les Kings se montrent du coup assez gourmand en réclamant un choix de draft en fin de premier tour. Sacramento va aussi sans doute écouter les offres pour Zach LaVine, Domantas Sabonis, DeMar DeRozan, Dennis Schröder et Malik Monk. Pour tout le monde quoi.

Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Disons qu’on lui souhaite vraiment. Mais on n’est pas complètement convaincu que ça arrive. La signature de Guerschon Yabusele à New York tourne au cauchemar, comme beaucoup de Français avant lui. Utile aux Sixers l’an dernier, il est snobé par Mike Brown aux Knicks. Et espère donc trouver une autre situation. L’intérieur peut dépanner en amenant de la densité et du shoot (l’adresse le fuit cette saison) en sortie de banc, ainsi que de la polyvalence dans la raquette.

Les Spurs sont souvent cités, même s’il est difficile de dire si c’est purement un scénario un peu monté de toute pièce pour réunir Yabusele avec Victor Wembanyama. Son contrat à 5 millions et son option du même montant peuvent faciliter la mise en place d’un deal.

Klay Thompson (Dallas Mavericks)

Le quadruple champion NBA est venu dans le Texas pour évoluer au côté de Luka Doncic. Quelques mois plus tard, le Slovène faisait ses valises direction Los Angeles. Klay Thompson est donc coincé dans un projet qui ne le concerne plus du tout. La reconstruction qui s’annonce à Dallas ne colle pas avec ses ambitions à ce stade de sa carrière. Il est, à bientôt 36 ans (il les fêtera juste après la deadline), encore suffisamment fort pour dépanner en sortie de banc.

C’est justement dans ce rôle qu’il s’est mis à son avantage par séquences avec les Mavericks. Thompson convertit par exemple 38% de ses tentatives à trois-points cette saison. Pourquoi pas un retour à Golden State ?

Jonathan Kuminga (Golden State Warriors)

Et puisqu'on parle des Warriors... est-ce que Jonathan Kuminga peut faire le chemin inverse direction Dallas ? Le Congolais est actuellement blessé mais ses pépins ne seraient pas trop graves et il devrait vite revenir sur les terrains. Parce que la blessure, beaucoup plus sérieuse pour le coup, de Jimmy Butler a rebattu les cartes à Golden State. Kuminga va avoir des minutes pour se montrer et... donc prolonger l'aventure à San Francisco ?

Ce n'est vraiment pas à exclure. D'un côté, le jeune ailier de 23 ans mérite d'être libété après avoir demandé son trade en étant écarté de la rotation de Steve Kerr. De l'autre, les dirigeants ont encore la main puisqu'ils pourront toujours activier l'option sur le contrat de JK cet été et ainsi l'échanger plus tard.

Miles Bridges (Charlotte Hornets)

Les ailiers aussi impactants que Miles Bridges sont typiquement ceux qui peuvent être échangés et bouleverser un peu la hiérarchie NBA au mois de février. Parce qu’il n’est pas assez fort pour que Charlotte hésite aussi longuement que Memphis pourrait le faire pour Ja Morant et en même temps suffisamment talentueux pour qu’une franchise ose mettre un ou deux tours de draft pour boucler l’affaire à mi-saison.

Athlétique, assez complet, Bridges est un poste quatre qui peut booster une rotation. Milwaukee et Phoenix seraient notamment sur le coup. Les Hornets ne seront pas nécessairement dans l’urgence non plus. D’un côté, eux aussi veulent avoir des ambitions et essayer de se rapprocher du play-in d’ici la fin de la saison. Pour ça, ils auront besoin de lui. Le futur de la franchise s’écrira évidemment autour de Brandon Miller et de Kon Knueppel mais les dirigeants peuvent toujours attendre l’été pour se séparer du contrat de Miles Bridges.

Michael Porter Jr (Brooklyn Nets)

Les Nets n’ont pas réussi à complètement tanker l’an dernier, quand ils ont finalement gagné 26 matches, et ils ne vont pas laisser Michael Porter Jr faire foirer leurs plans cette saison. L’ailier déniché en récupérant en prime un premier tour de draft est monté en puissance depuis son arrivée à Brooklyn. Il s’est affirmé comme une option offensive de premier plan dans une équipe faible et la franchise new-yorkaise fait un peu mieux que prévu en étant déjà à 12 victoires. Il est cependant possible qu’elle ne gagne presque plus d’ici avril.

Et pour s’en assurer, le front office peut profiter de la valeur grimpante de MPJ pour le transférer maintenant. Un peu comme lorsqu’ils ont refourgué Mikal Bridges, lui aussi à 20 points de moyenne aux Nets, contre quatre premiers tours de draft des Knicks pendant l’été 2023. Ils n’obtiendront pas autant pour l’ancien joueur des Nuggets mais il fait partie des joueurs convoités. Parce que Porter Jr laisse désormais penser qu’il est à même de scorer une vingtaine de points en tant que deuxième ou troisième option chez une équipe de playoffs.

Brooklyn peut là encore attendre cet été puisqu’il reste une année de contrat à Michael Porter Jr. Mais la franchise a beau avoir récupéré une partie de ses picks, elle se doit de drafter haut en 2026.