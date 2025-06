Les Knicks intéressés par deux coaches déjà en poste ?

Michael Malone, Jay Wright, Mike Budenholzer… plusieurs noms sont déjà avancés pour reprendre le poste laissé vacant par Tom Thibodeau depuis son renvoi des New York Knicks. Selon Marc Stein, la franchise garde aussi un œil sur des coaches déjà installés ailleurs. L’insider en cite deux, qui évolue pour des contenders à l’Ouest : Ime Udoka des Houston Rockets et Jason Kidd des Dallas Mavericks. Il précise aussi que ces deux organisations devraient a priori refuser catégoriquement si les Knicks venaient à demander la permission pour s’entretenir avec les entraîneurs.

Donc, à moins que Kidd ou Udoka démissionnent d’eux-mêmes pour rejoindre New York, ils ne seront pas à la tête de l’équipe de Manhattan l’an prochain. On peut du coup se demander l’intérêt de cette rumeur. Et bien ce que l’on peut retenir, c’est que les deux coaches ciblés ont quand même un point commun : ils sont réputés pour leur capacité à installer une solide défense. C’était aussi le cas de Thibodeau mais on a vu les limites des Knicks de ce côté du terrain avec Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson. D’ailleurs, ce serait idéal de trouver un excellent tacticien capable de tirer le maximum du potentiel… offensif du duo.

