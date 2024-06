Nic Claxton reste à Brooklyn pour 100 millions

La reconstruction démarre officiellement du côté des Brooklyn Nets. Mikal Bridges a été transféré aux New York Knicks en l’échange de Bojan Bogdanovic et de six tours de draft. Dans le même temps, les dirigeants ont réussi à récupérer les picks 2025 et 2026 qu’ils avaient cédé aux Houston Rockets. La franchise peut donc officiellement tanker lors des deux saisons à venir. De ce fait, d’autres vétérans sont susceptibles d’être échangés dans les prochains jours (Bogdanovic, Ben Simmons, Dorian Finney-Smith, Cam Johnson) et il est difficile de savoir qui sera intégré au futur projet. Mais Nic Claxton devrait bien en faire partie.

Selon ESPN, le pivot de 25 ans va signer un nouveau contrat sur quatre ans avec 100 millions de dollars à la clé. Une somme plutôt honnête vu son rendement et son potentiel. Encore plus en prenant en compte la hausse du Salary Cap à venir.

Nic Claxton est un intérieur moderne, capable de protéger le cercle – plus de 2 blocks de moyenne lors des deux dernières saisons – mais aussi de s’écarter au large si jamais il devait switcher sur des joueurs plus mobiles en défense. Il peut constituer la base d’une équipe de ce côté du terrain. Ce n’est pas un All-Star parce qu’il n’a pas le poids offensif des meilleurs joueurs de cette ligue mais il compilait tout de même près de 12 points et 10 rebonds de moyenne.

