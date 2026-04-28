Draymond Green explique ce qui pose le plus de problèmes à Nikola Jokic

Même s’il est l’un des meilleurs stoppeurs de l’Histoire du basketball, Draymond Green s’est souvent retrouvé dans le mauvais camp, celui du vaincu, lors de ses batailles avec Nikola Jokic. C’est en essayant de se pencher sur le cas du triple MVP, et ce qui pourrait éventuellement le limiter, que le cadre des Golden State Warriors a fait l’éloge de Rudy Gobert mais aussi celle du pivot des Denver Nuggets tout en mettant donc en avant son éventuelle kryptonite.

« Le truc qui l’a toujours mis en difficulté, c’est la taille. Si l’on se replonge sur la série gagnée par les Lakers contre les Nuggets en 2020, la seule raison pour laquelle ils ont pris le dessus c’est parce qu’ils avaient trois joueurs longs à envoyer sur Jokic : Dwight Howard, JaVale McGee et évidemment parfois Anthony Davis. Ils ont pu constamment lui opposer un adversaire grand en taille et c’est ce qui a fini par faire tomber Denver. Rudy [Gobert] fait un boulot excellent. Il faut lui donner du crédit. Jokic parvient toujours à trouver ses tirs mais la taille de Gobert le gêne. Bien sûr, il est capable de mettre ses tirs. Il pourrait mettre 40 points, cela ne voudrait pas dire que Rudy ne lui a pas rendu la vie difficile. Si vraiment il doit y avoir un truc qui lui pose des problèmes, c’est la taille. »

Nikola Jokic n’était pas encore tout à fait au sommet de son art au moment de croiser pour la première fois la route des Lakers en 2020. C’est d’ailleurs à l’issue de la saison qui suit celle conclue dans la bulle de Disney qu’il a décroché son premier trophée de MVP, deux ans avant le sacre des Nuggets en 2023.

Concernant son duel avec Gobert, le « Joker » a su reprendre le dessus dans le Game 5 en postant 27 points, 12 rebonds et 16 passes contre des Minnesota Timberwolves fortement diminués. Mais le Français avait effectivement été particulièrement impactant lors des quatre rencontres précédentes, dont évidemment les trois remportées par son équipe.

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