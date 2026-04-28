Nikola Jokic a marqué l’histoire en une seule nuit, rejoignant LeBron James et égalant un record majeur.

Les Denver Nuggets l’ont emporté face aux Minnesota Timberwolves (125-113), et comme souvent, Nikola Jokic a été au cœur de tout.

Le pivot serbe a signé une ligne de stats énorme : 27 points, 12 rebonds et 16 passes. Une performance qui dépasse le simple cadre du match.

Jokic rejoint LeBron James dans un cercle ultra fermé

Avec ce match, Nikola Jokic a atteint un cap rare en playoffs. Il a désormais enregistré 20 triple-doubles à au moins 20 points en carrière en postseason. Un total que seul LeBron James avait atteint jusqu’ici.

Un marqueur fort de domination dans les matches à enjeu, où Jokic confirme son impact global, à la fois scoreur et créateur.

Une deuxième marque historique dans la même soirée

La nuit de Jokic ne s’arrête pas là. Avec ce nouveau triple-double, il a également rejoint Russell Westbrook en tête du classement all-time du nombre de triple-doubles combinés (saison régulière + playoffs).

Les deux joueurs totalisent désormais 221 triple-doubles, un chiffre qui illustre leur capacité unique à influencer toutes les facettes du jeu.

Une domination retrouvée

Cette double performance historique s’inscrit dans la continuité de la saison régulière du pivot des Nuggets. Et rompt avec la mauvaise dynamique qu’il traversait en ce début de playoffs. Après un gros triple-double au Game 1, le Serbe avait certes enchaîné trois doubles-doubles, mais sans son rayonnement habituel et avec un pourcentage très compliquée. La faute à un Rudy Gobert hors-norme.

Nikola Jokic a rebondi et est redevenu ce joueur à la fois capable de contrôler le rythme du match, dicter les possessions et trouver ses coéquipiers dans les moments clés.

Une soirée qui confirme son statut

En cumulant ces deux exploits dans un même match, Jokic envoie un message clair dans ces playoffs.

Rejoindre LeBron James dans une catégorie aussi spécifique, tout en égalant Russell Westbrook sur un record global, souligne l’ampleur de son influence. Et rappelle qu’il n’est pas prêt à baisser les bras dans cette série.