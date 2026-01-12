Nikola Jokic, un coach de luxe avec des dons de voyance

Avoir Nikola Jokic sur le banc, même lorsqu'il est blessé, c'est un sacré avantage pour les Denver Nuggets. La preuve.

Même s'il est blessé, Nikola Jokic est présent auprès de son équipe lors des matches. Le triple MVP apporte sa vision du jeu et son érudition aux Nuggets, comme l'a confirmé Jalen Pickett. Le Joker est très vocal et s'est mué en assistant-coach de David Adelman pendant cette période de repos forcé.

"Nikola a un grand QI basket, tout le monde sait ça. La manière dont il nous coache avant ou après les matches dans le vestiaire, la manière dont il annonce les actions des adversaires... C'est un joueur spécial. Il a l'air de connaître tous les systèmes que les autres équipes ont en stock. Il nous annonce ce qu'ils vont faire et c'est ce qui se passe..."

La nuit dernière, Denver a battu Miami malgré l'absence de cinq des huit meilleurs scoreurs de l'effectif, dont Nikola Jokic. On imagine qu'il a dû à nouveau utiliser ses dons pour permettre à ses camarades d'anticiper certaines séquences et prendre le dessus tactiquement.

Un ex-coéquipier balance : Nikola Jokic aime aussi le basket !