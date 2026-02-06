Nouvelle alerte pour Luka Doncic

Touché à la jambe et sorti prématurément la nuit dernière, Luka Doncic va devoir passer une IRM pour vérifier la gravité de la blessure.

Les Los Angeles Lakers ont du mal à rester au complet cette saison. Luka Doncic, LeBron James et Austin Reaves n’ont par exemple joué que leur 10eme match ensemble la nuit dernière alors qu’il s’agissait du 50eme de la franchise californienne, actuellement 6eme à l’Ouest malgré les blessures en cascade. Le problème, c’est que le trio ne risque pas d’enchaîner. En effet, alors que Reaves vient de revenir, c’est maintenant Doncic qui rejoint l’infirmerie.

Le Slovène s’est fait mal à la jambe et il est sorti dans le deuxième quart-temps de la courte victoire contre les Philadelphia Sixers (119-115). Le coach JJ Redick évoque un potentiel pépin aux ischios et sa star va devoir passer une IRM. Les blessures de ce type peuvent parfois gêner les joueurs pendant de longues périodes et ce ne serait évidemment pas bon signe pour Los Angeles, qui tient son parcours en grande partie grâce aux performances du meneur.

Luka Doncic a déjà manqué 10 matches en raison de divers soucis physiques cette saison. ça ne l’empêche pas d’être le meilleur marqueur du championnat avec 33,4 points de moyenne mais aussi 7,9 rebonds et 8,7 passes de moyenne chaque soir.