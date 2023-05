Les Nuggets dans la crainte d’un manque de rythme

Avec un sweep face aux Los Angeles Lakers (4-0) en Finale de la Conférence Ouest, les Denver Nuggets se sont rapidement qualifiés pour les Finales NBA. Mais pour l'instant, la franchise du Colorado ne connaît pas encore l'identité de son futur adversaire.

En effet, à l'Est, le Miami Heat et les Boston Celtics n'ont pas encore réussi à se départager (3-2). Et en attendant, les Nuggets doivent patienter... Et si les hommes de Michael Malone peuvent récupérer sur le plan physique, le coach de Denver a la crainte d'un manque de rythme.

"Il est impossible de garder le rythme si l'on ne joue pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'entraînement, mais il est impossible de reproduire un match de Playoffs de NBA. Pour nous, ma plus grande préoccupation est le rythme, mais surtout la condition physique.

Vous jouez tous les deux jours depuis si longtemps, et tout d'un coup vous avez une pause de huit, neuf, dix jours, peu importe ce que c'est. Je voulais m'assurer que nous soyons bien en place et bien préparés.

Nous prenons le repos. Mais il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes tout au long de la semaine. Il faut rester concentré, quoi qu'il en soit. Nous ne voulons pas nous relâcher. Je pense que c'est la chose la plus importante. Nous ne voulons pas nous détendre et attendre. Nous voulons rester concentrés", a réclamé Michael Malone face à la presse.

Pour récupérer physiquement, les Nuggets vont pouvoir profiter de cette pause. Cependant, si elle s'éternise, elle pourrait effectivement couper les pattes de Nikola Jokic et de ses partenaires. Reste à savoir quand la série entre le Heat et les Celtics va se terminer.

