OKC atomise Minnesota et file en Finales NBA

Le Thunder n'a pas joué avec sa nourriture. OKC s'est qualifié sans ménagement pour les Finales NBA en atomisant Minnesota (124-94) dans le game 5 de la finale de la Conférence Ouest. La supériorité que l'on avait déjà bien sentie sur trois des quatre matches précédents de cette série s'est confirmée sur ce dernier volet.

Le rapport de force était déjà nettement en faveur du Thunder lorsque KAT était là. Il n'y a eu strictement aucun suspense et surtout aucun espoir du côté de Minnesota cette nuit, tant le Thunder a tout de suite montré les muscles et les crocs : 26-9 dans un premier quart-temps à sens unique, puis 33 points d'avance à la pause...

Haliburton grandiose, Indiana à une victoire des Finales NBA

Shai Gilgeous-Alexander (34 pts à 14/25), élu MVP de la finale de Conférence, et les siens se sont baladés et ont ensuite géré devant leur public, heureux de retrouver les Finales 13 ans après celles perdues contre le Heat de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh. OKC n'a pas perdu trop d'énergie dans cette bataille, après avoir dû négocier une série en 7 face à Denver, et espérera sans doute que les Pacers ne bouclent pas leur série contre New York dès la nuit prochaine, histoire de pouvoir compter sur une fraîcheur supérieure.

Cela dit, cette équipe ne semble pas avoir peur de grand chose et sera la grandissime favorite des Finales NBA, quel que soit l'adversaire. Le premier titre de l'histoire de la franchise est à portée de main et il reste à poursuivre avec cet état d'esprit solide, humble et efficace.

Du côté des Timberwolves, il est probable que cette cuisante défaite après deux premiers tours bien négociés et prometteurs amène le front office à être actif pendant l'intersaison. Anthony Edwards (19 pts à 7/18) a semblé sur la réserve et impuissant lors de cet affrontement, avec un dernier match encore trop timide.