Encore une nouvelle blessure au Thunder

Un long parcours en playoffs, ça laisse des traces sur les corps la saison d'après. C'est l'une des raisons pour lesquelles les champions NBA ont autant de mal à faire le doublé ces dernières années. Le Oklahoma City Thunder, qui domine complètement la ligue sur ce début de saison, semble avoir une chance légitime de remporter une deuxième bague à la suite. Et pourtant, la franchise n'échappe pas à ce constat sur les conséquences des campagnes éreintantes du printemps précédent. Les joueurs de Mark Daigneaut sont rarement au complet. Alors que Jalen Williams vient de revenir, c'est un autre titulaire qui rejoint désormais l'infirmerie : Isaiah Hartenstein.

Touché au mollet, il sera absent 10 à 14 jours selon les informations rapportées par ESPN. S'il n'est pas aussi important que Shai Gilgeous-Alexander ou Chet Holmgren, le pivot américano-allemand tourne tout de même à plus de 12 points et 10 rebonds depuis le début de la saison. Il a participé à quasiment tous les matches gagnés par le Thunder, qui affiche un bilan de 19-1. Son apport n'est pas si simple à combler, même si l'effectif d'OKC est particulièrement profond.