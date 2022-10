Olivier Sarr a trouvé sa place pour la saison 2022-2023

Olivier Sarr a converti l’essai. Invité au training camp des Blazers, le Français a su saisir sa chance pour décrocher un two-way contract pour la saison 2022-23, d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN. Une opportunité supplémentaire pour se faire une place en NBA.

Non drafté en 2021, le pivot sort d’une année rookie intéressante au Thunder, avec 7 points et 4,2 rebonds en 19,1 minutes par rencontre. Le natif de Niort a particulièrement impressionné sur les cinq derniers matches de la saison, avec 14,8 points et 7,4 rebonds à 62,8% au tir en moyenne. Apparemment pas suffisamment pour conserver sa place dans l’effectif, cependant.

L’invitation de Portland représentait pour Sarr une occasion en or de s’accrocher à son rêve de NBA. Après quatre rencontres de présaison, il a réussi à trouver son équipe pour l’exercice 2022-23.

Conformément aux règles de la ligue, l’ancien joueur de Wake Forest pourra disputer jusqu’à 50 matches de saison régulière l’année prochaine. Quels que soient ses résultats, il ne pourra néanmoins pas rester avec son équipe pour les Playoffs.

Gagner quelques minutes dans ce roster qui compte notamment Jusuf Nurkic et Drew Eubanks, auteur d’une fin de saison intéressante, sera difficile. Il pourrait toutefois avoir sa carte à jouer en cas de blessure. Pour le moment, ce contrat permet avant tout à Olivier Sarr de rester proche de la NBA pour espérer viser plus haut l’été prochain.

