Ousmane Dieng, un coup de chaud pour gagner en confiance

En plus d'offrir la victoire à l'Oklahoma City Thunder au buzzer, Ousmane Dieng a signé un gros money-time.

Au buzzer, Ousmane Dieng a fait gagner l'Oklahoma City Thunder face aux Denver Nuggets (94-91) en pré-saison. Si le tir de la victoire du Français l'a mis dans la lumière, son impact global a été très intéressant.

Auteur de 13 de ses 17 points dans le money-time, le jeune talent de 22 ans a eu un bel impact en 20 minutes : 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception ou encore 1 contre. Puis bien évidemment, cette copie a été sublimée par cette ultime action. Avec ce panier primé pour offrir la victoire à OKC.

"C'était une contre-attaque. Le match était à égalité, je devais absolument prendre le tir. Il y avait une bonne défense face à moi car je voulais tirer en première intension. Donc, j'ai dû prendre un pas de recul avant de prendre mon tir.

Mais oui, la sensation était bonne", a apprécié Ousmane Dieng.

Pour l'ailier, cette performance va lui permettre de gagner en confiance. Alors que son avenir reste incertain et son rôle limité au Thunder, il s'est montré sur ce match de pré-saison. Et son coach Mark Daigneault a souligné son travail.

"Tout le groupe s'est bien comporté, mais il a été top. Il a eu un bon run. Mais ce n'est pas la première fois qu'il joue de cette façon. Il a déjà eu de bons moments comme ça. Il est talentueux puis il a bossé vraiment très dur.

Après ça, il mérite de ressentir cette satisfaction", a-t-il souligné.

Pour Ousmane Dieng, qui entame sa dernière année de contrat à Oklahoma, cet exercice 2025-2026 s'annonce décisif.

