Retour sur les deux matches de la nuit dernière en WNBA, avec notamment la victoire éclatante de Dallas.

Les résultats de la nuit en WNBA

Mystics @ Wings : 69-92

Sun @ Fire : 82-83

Cette nuit de WNBA s'est ouverte par un duel entre les Dallas Wings et les Washington Mystics, une rencontre qui s'est soldée par la première victoire (92-69) à domicile cette saison de Dallas. Portées par un trio offensif en feu, les Wings ont surtout renoué avec leur qualité défensive. Si la première période a été mitigée, le coach, José Fernandez, a procédé à des ajustements qui ont permis d'avoir une défense bien mieux organisée que sur les matchs précédents.

Si Alanna Smith et Odyssey Sims se sont rapidement retrouvées en difficulté, c'est Jessica Shepard qui a pris le relais en réalisant un magnifique double-double : 12 points, 16 rebonds. Une efficacité sur les rebonds offensifs remarquable qui a permis aux Wings de créer l'écart.

En sortie de banc, Awak Kuier, Maddy Siegrist et Azzi Fudd (12 pts) se sont montrées efficaces. La 1st pick de la Draft 2026 s'est d'ailleurs montrée de plus en plus en confiance. Entre feintes, cross et midrange automatique, Azzi a pu se défaire de la défense des Mystics.

Bueckers to Fudd, Fudd to Bueckers

Une confiance sur le terrain qui s'est faite rapidement ressentir avec 12 points, 3 passes, 2 rebonds, 1 interception et 66,7% de réussite au shoot. Il faut dire que Fudd n'a pas eu besoin de beaucoup de temps avant de retrouver son alchimie avec Paige Bueckers. Comme aux beaux jours de UConn, les deux joueuses se sont trouvées facilement pendant la rencontre, une connexion sans forcer qui permet aux Wings de prendre les devants.

De son côté, Bueckers, comme à son habitude, a été plus qu'efficace : entre distribution de caviar, tir derrière l'arc et pull-up, la numéro 5 des Wings termine la rencontre avec le plus de points (18) et le plus de passes (7) tout en finissant à 4/5 à trois points.

Arike Ogunbowale complète l'armada offensive avec son shoot dévastateur. Elle inscrit 16 points.

Du côté de Washington, Sonia Citron, Kiki Iriafen et le reste de l'effectif n'ont pas su trouver la faille cette nuit face à la défense de Dallas et à un manque de playmaking.

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Le Sun coince toujours

La deuxième rencontre de la nuit opposait le Connecticut Sun au Portland Fire. Si Connecticut a longtemps cru accrocher sa première victoire de la saison, c'était sans compter sur une performance solide du Fire et au floater décisif de Sug Sutton à 23 secondes de la fin. La Canadienne Bridget Carleton, visage de la nouvelle franchise de Portland, confirme son bon début de saison en étant présente sur tous les aspects du jeu. Face au Sun, elle a affiché une ligne de statistiques de 18 points, 5 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 1 contre. Sarah Ashlee Barker s'est elle aussi démarquée en sortie de banc avec 18 points inscrits, 4 rebonds et 3 passes.

Portland surprend sur ces premiers matches, la franchise comptant 2 victoires pour 2 défaites.

De son côté, le Sun n'y arrive toujours pas, malgré la présence de bons éléments avec Hailey Van Lith, Aneesah Morrow ou encore Saniya Rivers, la marche est encore trop haute pour cette équipe en reconstruction.

La seule Française présente sur le parquet cette nuit, Nell Angloma, n'a encore que trop peu de temps de jeu pour pouvoir exploiter ses qualités. Cette nuit, elle n'a inscrit qu'un seul petit point en 3 minutes de jeu.

Bon dernier du classement, le bilan du Sun est de 0 victoire pour 5 défaites. Des joueuses manquent encore à l'appel et le coach, Rachid Meziane a déjà fait part de son impatience à l'idée de retrouver Leïla Lacan dans l'effectif.

La nuit prochaine, à 4h heure française, le Toronto Tempo se déplace sur le parquet du Phoenix Mercury, franchise parmi laquelle on compte quatre joueuses françaises.