Plus agressif, plus efficace… Paolo Banchero franchit un cap et son coach le confirme : son impact est en train de tout changer pour Orlando.

Le Orlando Magic continue de pousser au meilleur moment. Avec une quatrième victoire consécutive, obtenue face aux Minnesota Timberwolves (132-120), la franchise floridienne se rapproche d’une qualification directe en playoffs, désormais à une demi-victoire seulement de la 6e place à l’Est. Et au cœur de cette dynamique, un nom revient : Paolo Banchero.

Face aux Wolves, l’ailier a livré une prestation complète : 20 points, 8 rebonds, 6 passes, le tout à 8/11 au tir. Une efficacité précieuse, surtout dans un match important pour éviter le play-in.

Mais au-delà des chiffres, c’est la manière qui a marqué. Plus direct, plus agressif, Banchero a constamment attaqué le cercle, refusant de se contenter de tirs extérieurs. Une évolution que son coach Jamahl Mosley n’a pas manqué de souligner après la rencontre.

« Il est difficile à défendre. Il cherche à attaquer le cercle autant que possible. Les équipes font du bon travail pour fermer la raquette, mais il a décidé qu’il allait attaquer, qu’il allait aller au panier, qu’il y ait des contreurs ou non. » « Il a baissé la tête et il y est allé, et je pense que sa capacité à faire ça change le match pour nous. »

Une montée en régime au bon moment

Sur les trois derniers matches, Banchero tourne à près de 25 points de moyenne avec une adresse impressionnante (près de 60% au tir), tout en ajoutant rebonds, passes et interceptions. Une production complète, qui confirme sa montée en puissance à l’approche des échéances importantes.

Depuis le début de saison, certaines critiques pointaient son efficacité irrégulière et sa tendance à forcer certains tirs. Mais cette version plus agressive, tournée vers le cercle, semble répondre directement à ces reproches.

Avec un bilan de 44 victoires pour 36 défaites, le Magic s’accroche à l’idée d’éviter le play-in. Une position stratégique, surtout dans une conférence Est toujours aussi serrée.

Dans ce contexte, la progression de Banchero change clairement la donne. Plus qu’un scoreur, il devient un véritable point d’ancrage offensif, capable de dicter le rythme et de créer des décalages.

Si Orlando continue sur cette lancée, et si Franz Wagner confirme son retour en forme (17 pts cette nuit), ce n’est plus seulement une équipe jeune et prometteuse. C’est une équipe qui peut vraiment commencer à déranger... et qu'on ne voudra pas affronter au premier tour.

Très sale faute et grosse embrouille entre Orlando et Atlanta