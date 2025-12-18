Pas de bannière NBA Cup pour les Knicks, mais pourquoi au juste ?

Les Knicks ont gagné la NBA Cup… mais refusent de la célébrer comme un vrai titre. À New York, le message est clair.

Les New York Knicks ont remporté la NBA Cup en dominant les Spurs… mais ne l’afficheront pas. Selon le New York Post, la franchise a décidé de ne pas accrocher de bannière célébrant ce succès au Madison Square Garden, devenant ainsi la première équipe titrée dans cette compétition à faire ce choix. Une célébration jugée « appropriée » est bien prévue avant le prochain match à domicile, vendredi, mais sans symbole durable au plafond de la salle.

Officiellement, le message est limpide : les Knicks veulent se concentrer sur le vrai objectif, le titre de champion NBA en fin de saison. Dans une franchise qui n’a plus remporté le trophée Larry O’Brien depuis 1973, l’idée serait de ne pas ériger la NBA Cup au rang de réussite majeure, contrairement aux Bucks et aux Lakers, vainqueurs des deux premières éditions, qui avaient eux choisi d’honorer leur succès par une bannière.

Mais en coulisses, la décision pourrait aussi être politique. James Dolan, propriétaire des Knicks, n’a jamais été un grand défenseur du projet NBA Cup, porté à bout de bras par Adam Silver. Refuser d’accrocher une bannière serait alors une manière subtile de rappeler que, pour New York, cette compétition reste secondaire, voire dispensable...

