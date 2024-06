Pascal Siakam va prolonger au max, joli coup pour Indiana

Pascal Siakam va poursuivre l'aventure avec les Indiana Pacers. Arrivé en janvier en provenance de Toronto, le Camerounais a convaincu tout le monde chez les Hoosiers et le risque de le perdre durant la free agency est désormais nul. D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Siakam va signer une prolongation juteuse sur 4 ans, à hauteur de 189.5 millions de dollars.

La nouvelle était attendue et sera officialisée une fois la fenêtre de signatures ouverte, à compter du 6 juillet. C'est évidemment une excellente nouvelle pour Indiana, qui va pouvoir tenter de surfer sur la belle dynamique de cette inattendue campagne de playoffs 2024, avec une finale de Conférence face à Boston à la clé.

Autour de Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et Myles Turner, Rick Carlisle sait qu'il va pouvoir continuer de développer un groupe jeune et prometteur, sans compter les éventuelles recrues qui débarqueront pendant l'intersaison.

Pour ses premiers mois avec les Pacers, Siakam a tourné à 21.7 points et 7.1 rebonds de moyenne, avec des statistiques similaires en playoffs.

Pour rappel, "Spicy-P" a été tradé contre Bruce Brown, Jordan Nwora, Kira Lewis Jr et trois premiers tours de Draft, dans un deal à trois équipes avec Toronto et New Orleans.

