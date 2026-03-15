Pat Riley déplore les critiques sur la performance de Bam Adebayo

Le patron du Miami Heat Pati Riley n'a pas apprécié les commentaires négatifs autour de la performance historique de Bam Adebayo.

Lors de la large victoire face aux Washington Wizards (150-129), l'intérieur du Miami Heat Bam Adebayo a réalisé une performance historique en inscrivant 83 points. La deuxième meilleure marque dans l'histoire de la NBA derrière les 100 points de Wilt Chamberlain.

Cependant, la prestation de l'international américain a suscité des débats et des critiques. Plusieurs points "négatifs" ont été évoqués : la faiblesse des Wizards, les fautes réalisées par le Heat et la façon de "forcer" les points du joueur de 28 ans.

Agacé, le boss floridien Pat Riley a tenu à faire une mise au point.

"Ce sont des conneries. Ce ne sont que des conneries. Vraiment. Tous ceux qui ont une opinion négative là-dessus, tous ceux qui se sont montrés cyniques, tous ceux qui en ont parlé de cette manière, soit ils cherchent à faire de l'audience ou à générer des clics, soit ce sont des podcasteurs et c'est leur métier.

Il y a aujourd’hui des critiques qui sont tout simplement injustifiées par rapport à ce qui s’est passé sur le plan tactique : on a subi des fautes, et eux aussi. La même chose s’est produite avec Wilt Chamberlain quand il a marqué 100 points à l’époque. Mais je n’arrive pas à y croire.

Ils ont pris une performance iconique, absolument incroyable, et ils ont essayé de la minimiser. Et ce n’est pas juste", a pesté Riley pour le Miami Herald.

Une sortie logique de la part du Heat. Malgré les débats, personne ne peut retirer à Bam Adebayo sa copie dans l'histoire.

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