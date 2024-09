Paul George a-t-il été trahi par les Clippers ?

Paul George est un joueur des Philadelphie Sixers et la réussite ou non de son aventure en Pennsylvanie sera l'une des intrigues de la saison en NBA. Celle qu'il a vécue chez les Los Angeles Clippers a laissé un goût mitigé à tout le monde, à commencer par son propre père, Paul George Sr. Invité par son rejeton dans son podcast, il a été assez cash sur la fin de l'histoire entre son fils et la franchise californienne.

"Partir a été douloureux. J'ai la sensation qu'ils nous ont poignardé dans le dos. Je pense que Paul a fait énormément pour l'équipe et auprès des fans. Il s'est donné à 110%. Ce qu'il demandait (financièrement, NDLR), ce n'était pas si énorme que ça. Ils ont vu les choses différemment. Il n'allait pas accepter n'importe quoi. Et s'il avait décidé de partir, on partirait avec lui. Los Angeles, c'est la maison, mais parfois être à la maison peut te ralentir. Je lui ai dit qu'on allait essayer d'aller chez le voisin (les Lakers), mais ils avaient déjà dépensé trop d'argent (rires). On aurait pu rester en ville mais juste avec des couleurs différentes".

On se doutait bien que Paul George et ses proches n'allaient pas dire que la proposition des Clippers était respectable et n'avait aucun lien avec son souhait de partir. Les Clippers, eux, ont effectivement vu les choses différemment. L'avenir nous dira s'ils ont eu raison de mettre un terme à leur collaboration avec PG13 ou pas.

