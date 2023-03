Paul George a évité le pire, les Clippers peuvent souffler

Malgré les images inquiétantes de la nuit, Paul George ne souffre que d’une hyperextension du genou et pourrait être de retour avant les playoffs pour les Los Angeles Clippers.

Les premières nouvelles sont bien meilleures que ce que les images laissaient présager. Paul George, qui a dû sortir du terrain ce mardi face au Thunder, semble avoir évité une grave blessure. L’ailier des Los Angeles pourrait être de retour pour disputer le play-in et les playoffs, si les Clippers se qualifient à l’un ou l’autre.

D’après les examens, il ne s’agirait finalement que d’une hyperextension du genou. Le staff médical de la franchise réévaluera donc George dans 2 à 3 semaines, en vue d’un potentiel retour avant la postseason, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Mal retombé après avoir disputé un ballon avec Lu Dort dans les airs, PG a eu besoin d’aide pour quitter le terrain après une torsion du genou droit. On craignait alors l’octuple All-Star ne puisse plus rejouer de la saison. Finalement, ce premier bilan est bien plus encourageant que prévu.

Les Clippers, actuellement 5e de l’Ouest, sont en bonne position pour se qualifier en playoffs. Sans leur lieutenant, Kawhi Leonard et ses coéquipiers devront toutefois redoubler de vigilance pour éviter de se faire déborder dans le sprint final. Seuls 2,5 matches séparent Los Angeles des Pelicans, 12e de la conférence.

La franchise californienne avait enfin retrouvé une belle dynamique, après cinq victoires sur les six dernières rencontres. Mais l’absence prolongée de Paul George pourrait logiquement les couper dans leur élan. Maintenant, il faudra attendre pour savoir si les hommes de Tyronn Lue pourront être au complet en postseason, ou s’ils devront encore une fois tenter de composer sans l’une de ses stars.

