Paul George sur la bonne voie, mais le flou persiste…

Paul George va-t-il pouvoir tenir sa place dès le début des Playoffs ? Depuis le 21 mars dernier, les Los Angeles Clippers doivent faire sans l'ailier. Touché au genou contre l'Oklahoma City Thunder, l'ex-joueur des Indiana Pacers se retrouve au cœur d'un vrai flou.

En effet, la nuit dernière, lors de la victoire contre les Portland Trail Blazers (136-125), le natif de Palmdale s'est échauffé avant le match, selon ESPN. Pour autant, il n'y a eu aucune communication officielle des Californiens par rapport à un éventuel retour sur les parquets.

Pour rappel, PG a évité le pire lors de cette blessure avec aucun dégât ligamentaire. Mais pour lui permettre de revenir à 100%, il a tout de même dû connaître une période d'immobilisation. A l'approche des Playoffs, il a été visiblement autorisé par le staff médical de Los Angeles à reprendre une activité physique.

Et on peut penser que les Clippers, avec de gros objectifs, vont le protéger au maximum. L'objectif ? Lui donner du temps pour retrouver de bonnes sensations et retrouver, assez rapidement, un bon rendement.

Avec cette idée en tête, l'actuel 5ème de la Conférence Ouest doit tout faire pour obtenir un billet direct pour les Playoffs et éviter le Play-in. Mais avec un premier tour possible contre les Phoenix Suns, Paul George va devoir se presser...

