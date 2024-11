Paul George évoque la taupe et la réunion entre joueurs

Certains ont un peu tiqué de voir Paul George sortir un épisode de son podcast juste après une rechute au niveau du genou et une nouvelle défaite des Sixers face à Memphis, la 12e en 14 matches cette saison. "Podcast-P" a voulu évoquer avec ses comparses habituels et son invité (son coéquipier Reggie Jackson) les dernières actualités chaudes de la franchise, en particulier les fuites concernant la réunion entre joueurs qui s'est tenue et dont le contenu a partiellement été dévoilé par Shams Charania d'ESPN.

"Je ne sais pas comment Shams a eu cette histoire ou comment elle a fuité. Le truc le plus fou pour moi c'est que c'était du mot pour mot ou des citations. Mais en ce qui concerne cette réunion, c'est quelque chose de normal et la plupart des équipes NBA dont j'ai fait partie en ont à un moment. Lorsque l'on sait que l'on peut être meilleur et attendre plus l'un de l'autre, c'est normal de traverser ça. La conversation a été saine et positive. Elle a montré que l'on était des joueurs qui nous soucions de ce qui se passe. On s'est demandé comment on pouvait devenir meilleurs et ça a été positif.

Quant à la présence de gens dans la pièce avec nous, je dirais simplement que les personnes présentes à ce moment-là étaient toutes censées être là. Ce sont des gens avec lesquels on va à la guerre à chaque match".

Le mystère de la taupe n'est donc pas résolu, mais l'important n'est pas là pour Paul George, qui pense que de bonnes choses sont sorties de cette réunion, que ce soit l'exigence d'une plus grande ponctualité pour Joel Embiid, les discussions tactiques et l'envie de se sortir des bas fond de la Conférence Est.

Paul George ratera malheureusement les deux prochains matches de Philadelphie à cause de sa blessure au genou. Les Sixers affronteront Brooklyn et les Clippers à domicile sans leur ailier All-Star, mais a priori avec Joel Embiid et Tyrese Maxey.