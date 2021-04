Cette saison, on est plus souvent prompt à souligner l'absence quasi totale de scoring de la part de Draymond Green que les secteurs dans lesquels il rayonne. Depuis sa Draft en 2012 à sa sortie de Michigan State, Green est avant tout identifié comme un défenseur d'élite. C'est dans ce rôle qu'il participé à la conquête des trois titres en quatre ans par les Golden State en 2015, 2017 et 2018.

Si on parle un peu moins de son génie défensif cette saison - la faute au classement des Warriors et aux exploits offensifs de Stephen Curry - Draymond Green excelle dans un registre où il mérite plus de crédit qu'on lui en accorde en général : la passe.

Chez les Spartans, Green avait montré les prémices de ce qui fait de lui une sorte de "point forward". Une qualité qu'il a encore plus mis en lumière en NBA, mais jamais autant que cette saison. L'intérieur de 31 ans tourne à 8.8 passes de moyenne, ce qui est tout simplement sa meilleure performance en carrière.

Draymond Green, le « maître » de la passe a encore frappé

En NBA aujourd'hui, seuls trois joueurs compilent plus de passes décisives en moyenne que Draymond Green : Russell Westbrook (10.9), James Harden (10.9) et Trae Young (9.6). Un poil plus que Nikola Jokic, le meilleur big man passeur de l'histoire, qui tourne à 8.7 passes par match.

Si voir Green aussi haut dans le classement des passeurs est une surprise pour beaucoup, il n'en va pas de même pour l'intéressé.