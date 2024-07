Philadelphie a recruté Paul George grâce à… son podcast ?

Paul George est un joueur des Philadelphie Sixers depuis quelques semaines maintenant. Si on a beaucoup entendu parler de l'intérêt que lui portait la franchise avant la free agency, on ne savait pas comment Daryl Morey, le boss des Sixers, avait opéré pour convaincre PG13 de rejoindre la Pennsylvanie. L'ancien GM des Rockets s'est confié à ce sujet lors de son passage dans le RTRS Podcast, révélant une stratégie plutôt rusée.

"Dr. J (Julius Erving faisait partie de la délégation qui s'est rendue à Los Angeles pour le convaincre, NDLR) a été un facteur important. Nous avons écouté chaque épisode de son podcast, Podcast P, et avons pris des notes pendant des mois. On savait que les Clippers avaient fixé une limite (au niveau du contrat, NDLR) mais on pensait vraiment qu’ils iraient au-delà à la dernière minute.

Et quand c’est arrivé, nous espérions que Paul se sente vexé que les Clippers ne le traitent pas bien et qu'il vienne vers nous", a raconté Morey.

Dans son podcast, Paul George laissait effectivement filtrer quelques indices sur le fait qu'il n'était pas particulièrement obsédé à l'idée de poursuivre l'aventure avec les Clippers. Daryl Morey a eu l'oreille tendue et il a bien fait.

Paul George, le mariage parfait avec les Sixers ?