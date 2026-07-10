Plus de peur que de mal pour AJ Dybantsa

Touché à la jambe en fin de match pour ses débuts en Summer League, AJ Dybantsa a rapidement rassuré les supporters des Wizards après une prestation à 27 points.

Les supporters des Wizards ont retenu leur souffle quelques instants. Auteur de débuts tonitruants en Summer League, AJ Dybantsa a quitté le parquet en boitant dans la dernière minute face au Jazz. Heureusement pour Washington, le premier choix de la Draft 2026 s'est montré très rassurant après la rencontre.

À 1'22 de la fin, Dybantsa a semblé ressentir une douleur à la jambe droite après avoir manqué un tir à trois points. Visiblement gêné, il a immédiatement commis une faute volontaire pour sortir du match et ne plus revenir sur le terrain, provoquant une certaine inquiétude chez les fans des Wizards.

Quelques minutes plus tard, le principal intéressé a rapidement dissipé les doutes au micro d'ESPN.

« C'est juste une douleur à la jambe. Rien de sérieux. Je serai de retour. »

De quoi mettre fin aux spéculations après une soirée qui avait pourtant tout d'un rêve pour le phénomène de 19 ans. Pour son premier match sous les couleurs de Washington, Dybantsa a inscrit 27 points, capté 7 rebonds, distribué 2 passes décisives et réalisé 2 interceptions en seulement 26 minutes, malgré une adresse perfectible (7 sur 18 au tir).

Avec cette performance, il égale même un record détenu par Blake Griffin : celui du plus grand nombre de points inscrits par un premier choix de Draft lors de ses débuts en Summer League.

Reste désormais à savoir quelle sera la gestion des Wizards pour la suite du tournoi. Après cette petite alerte physique et une prestation qui a confirmé l'immense potentiel de leur nouveau visage de franchise, Washington pourrait être tenté de ne prendre aucun risque avec son joyau.

Ce qu’on a retenu du duel Dybantsa vs Peterson en Summer League