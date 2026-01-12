Plus ils shootent mal, plus ils sont forts : la formule secrète des Raptors

Les Toronto Raptors sont invaincus quand ils shootent à 26% ou moins à 3 points cette saison. Take that for data !

A l'ère du tir à 3 points omniprésent, on a du mal à imaginer qu'une équipe maladroite à 3 points puisse réussir une bonne saison. Quelques unes d'entre elles parviennent pourtant à tordre le cou à cette injonction. Les Toronto Raptors en font partie. Avec la 21e adresse de la ligue à 3 points (34.8%), les Canadiens sont 4e de la Conférence Est et dépassent les attentes. Mais ce n'est pas tellement le rapport adresse globale/classement des hommes de Rajakovic qui est surprenante. C'est plutôt leur invincibilité lorsqu'ils shootent vraiment mal.

Sur cette saison 2025-2026, les Raptors ont bouclé 7 matches à moins de 26% derrière l'arc de cercle. Ils ont gagné... 7 fois. La nuit dernière, contre Philadelphie, Toronto a même envoyé du parpaing avec un vilain 5/32 (15.6%). Résultat final : 116-115 après prolongation.

Voilà qui donnerait presque envie de se concentrer sur d'autres aspects du jeu, comme le font très bien Scottie Barnes et ses coéquipiers depuis le début de la saison. A la moyenne de points encaissés par match, les Raptors sont cinquièmes de toute la ligue. Ils ont la troisième meilleure moyenne de passes décisives par match et la cinquième plus faible moyenne de ballons perdus. Collectivement, le groupe rend des copies cohérentes, sans avoir besoin de tout casser à 3 points.

A voir si cela durera sur la deuxième partie de saison, où Toronto espère se maintenir dans le top 6, là où le consensus les plaçait plutôt autour des places 8 à 12 en octobre.

