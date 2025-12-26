Pourquoi Chet Holmgren a souffert face à Wembanyama et aux Spurs

Chet Holmgren a connu des difficultés face aux San Antonio Spurs et à Victor Wembanyama. Son coach Mark Daigneault a expliqué pourquoi.

Les difficultés rencontrées par Chet Holmgren lors des deux dernières défaites consécutives du Oklahoma City Thunder face aux San Antonio Spurs trouvent une explication précise. Son entraîneur Mark Daigneault a révélé que son intérieur était diminué physiquement, au point d’impacter directement ses performances.

Une confrontation largement dominée par Wembanyama

Sur ces deux rencontres face à San Antonio, Holmgren a été en grande difficulté, clairement dominé par Victor Wembanyama dans la raquette. En moyenne, le pivot du Thunder n’a compilé que 8,5 points, 7,5 rebonds et 1,5 passe décisive, avec une adresse limitée à 42,1 % au tir.

Des chiffres insuffisants pour peser dans la série, alors que Wembanyama a eu un bel impact des deux côtés du terrain.

Une maladie qui explique le passage à vide

En conférence de presse d’après-match, Mark Daigneault a apporté un éclairage important sur l’état de son joueur. Selon le technicien, Chet Holmgren a dû composer avec une maladie récente, qui explique en partie son manque d’agressivité.

« C’est un compétiteur total, il est toujours prêt à jouer », a expliqué Daigneault. « Il a disputé toute la campagne de playoffs, pas à 100 % physiquement à cause de sa blessure de la saison passée, mais ce parcours nous a surtout montré le type de gagneur qu’il est. L’autre soir, il était vraiment malade et il a serré les dents pour jouer.

Je ne sais pas comment il se sent aujourd’hui, mais la dernière personne dont je m’inquiète, c’est Chet. »

Un contexte physique compliqué

Ces révélations s’inscrivent dans une période délicate pour Holmgren. Le jeune intérieur avait également manqué la victoire 119-103 contre les Memphis Grizzlies plus tôt dans la semaine, touché au dos.

Le Thunder espère désormais retrouver un Chet Holmgren plus agressif et plus proche de son meilleur niveau, alors que l’équipe cherchera à rebondir lors de son prochain match face aux Philadelphia 76ers. Pour Oklahoma City, le retour en forme de son pivot sera déterminant afin de mieux répondre aux défis physiques posés par des équipes comme San Antonio.

