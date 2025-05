Pourquoi le comeback des Pacers est légendaire

Les Indiana Pacers ont remporté le game 1 la finale de Conférence Est contre les New York Knicks cette nuit, au terme d'une partie époustouflante et d'un comeback hallucinant des joueurs de Rick Carlisle. Beaucoup ont décrit cette folle remontée comme l'une des plus incroyables en NBA depuis longtemps. Et en effet, les chiffres appuient cette impression.

Avant cette victoire des Pacers et en partant des 27 dernières saisons, les équipes menées de 14 points ou plus à 2:50 de la fin du 4e quart-temps d'un match de playoffs étaient à 970 défaites pour... 0 victoire. De plus, seulement quatre équipes ont remonté 7 points de retard dans la dernière minute d'un 4e quart-temps ou d'une prolongation en post-saison depuis 1998 : le Thunder, en mai 2014 et... trois fois ces Pacers 2025, contre Milwaukee, Cleveland et désormais New York.

Indiana renverse les Knicks et arrache un game 1 de folie !

On notera aussi que Tyrese Haliburton, qui a envoyé le match en prolongation sur un tir encore une fois fou, est à 11/12 sur les tirs pour égaliser ou passer devant sur les deux dernières minutes d'un match cette saison. Avec un franchise player aussi clutch, on comprend aussi pourquoi les Pacers sont capables de renverser et d'arracher des matches.

Il y a les stats, mais aussi les faits de jeu et les émotions procurées. Les 6 paniers à 3 points express d'Aaron Nesmith, le ballon qui rebondit sur le cercle avant d'entrer de Tyrese Haliburton... Ce match est assurément inoubliable pour les fans des Pacers et le finish le fait directement entrer au rayon des plus beaux du XXIe siècle.