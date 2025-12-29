Les Dallas Mavericks ne souhaitent pas précipiter un trade d’Anthony Davis. La direction veut d’abord évaluer le trio Davis, Kyrie Irving et Cooper Flagg avant toute décision majeure.

Une décision freinée par la direction

L’avenir d’Anthony Davis continue de susciter des interrogations dans le Texas, mais les Dallas Mavericks ne sont pas encore prêts à tourner la page. D’après l’insider Marc Stein, le nouveau propriétaire de la franchise, Patrick Dumont, joue un rôle central dans cette temporisation.

Selon Stein, la direction souhaite avant tout voir à l’œuvre le trio Anthony Davis, Kyrie Irving et Cooper Flagg avant d’envisager un changement radical.

Un trio encore jamais vu ensemble

Le principal problème est simple : ce trio n’a encore jamais joué ensemble. Kyrie Irving n’a pas disputé le moindre match cette saison 2025-26, toujours en phase de retour après une rupture des ligaments croisés subie en mars. Son retour est espéré courant février.

Dans le même temps, Anthony Davis et Irving n’ont partagé le parquet qu’une seule fois depuis l’arrivée du pivot à Dallas, dans le cadre du trade majeur impliquant Luka Doncic. Quant à Cooper Flagg, il incarne déjà le futur de la franchise, mais sans avoir encore évolué avec les deux autres stars.

Une évaluation reportée malgré un contexte délicat

Avec un bilan de 12 victoires pour 21 défaites et une 12e place à l’Ouest, les Mavericks avancent dans une zone d’incertitude à l’approche de la trade deadline du 5 février. La direction doit composer avec les problèmes physiques récurrents d’Anthony Davis, tout en sachant que l’intérêt d’autres équipes pourrait diminuer avec le temps.

Pour l’instant, Dallas préfère donc observer plutôt qu’agir, dans l’espoir que la réunion de ses trois têtes d’affiche apporte enfin des réponses claires avant de trancher sur l’avenir d’Anthony Davis.

