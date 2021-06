Pourquoi les Sixers n’ont pas forcé pour Kyle Lowry, mauvaise nouvelle pour Ben Simmons ?

Il y a quelques semaines, les Philadelphia Sixers faisaient partie des équipes impliquées dans les rumeurs pour Kyle Lowry. Mais ils n’ont pas été au bout de la démarche. Ou du moins ils n’ont pas décidé de faire une offre suffisamment conséquente. Et ce n’est peut-être pas une bonne nouvelle pour Ben Simmons.

Selon Kevin O’Connor, de The Ringer, Daryl Morey chercherait une plus grande star que celle des Raptors :

Logique. A 35 ans, Kyle Lowry est encore un excellent joueur. Mais son âge avancé n’incite pas vraiment à lâcher de grosses contreparties en échange. Surtout, il était difficile de se dire que sa venue garantissait de grands playoffs pour les Philadelphia Sixers.

Même si les Nets ont été finalement pénalisés par les blessures, l’opposition générale à l’Est est très costaud. Difficile d’imaginer le Raptor changer totalement la donne.

De fait, Daryl Morey cherche donc une plus grosse star. D’autant plus que, pas la peine d’en rajouter, Ben Simmons n’a clairement pas été à la hauteur. Il aimerait sans doute associer un Damian Lillard ou Bradley Beal à Joel Embiid ET Simmons.

Mais il y a également fort à parier qu’en contrepartie d’un big name, il soit obligé de lâcher l’Australien. La valeur marchande de ce dernier a certes chuté mais le boss de Philly veut une star, il sera peut-être obligé de l’inclure dans un package. Car les assets qui auraient « suffi » pour le meneur des Raptors seront probablement insuffisantes pour les joueurs évoqués.

Bref, la raison pour laquelle Daryl Morey et les Sixers n’ont finalement pas tout sacrifier pour faire venir Kyle Lowry à la deadline pourrait bien être une raison n’incitant pas à l’optimisme quant au futur de Ben Simmons dans la « ville de l’amour fraternel ».

D’ailleurs, interrogé sur le futur du joueur, il ne s’est clairement pas mouillé. Et a laissé toutes les portes ouvertes :

« Nous avons un groupe très solide dans lequel nous croyons. Aucun de nous ne peut prédire le futur… Nous aimons ce que Ben nous apporte… Concernant la suite des choses, nous ferons ce qui est le mieux pour donner aux Sixers la meilleure chance de remporter un titre. »

