Après la défaite des Lakers face au Magic, Luka Doncic a reconnu qu’il aurait dû attaquer sur la dernière possession plutôt que de donner le ballon à LeBron James.

Les Los Angeles Lakers ont laissé filer une victoire au buzzer face au Orlando Magic (110-109), et la dernière possession fait parler.

Avec sept secondes à jouer après un panier de Wendell Carter Jr., Los Angeles avait une ultime chance. Sur la remise en jeu, Luka Doncic s’est retrouvé avec un tir longue distance ouvert. Le Slovène a toutefois choisi de ne pas déclencher immédiatement, préférant poser un dribble avant de ressortir vers LeBron James, dont la tentative contestée a échoué au buzzer.

Après la rencontre, Doncic a assumé la décision.

« Je savais que j’étais ouvert, mais j’ai pensé que c’était un peu loin », a-t-il expliqué. « J’ai essayé de prendre un dribble pour me rapprocher et… j’aurais probablement dû prendre la balle et attaquer. »

La star slovène a poursuivi :

« J’ai vu LeBron ouvert et je ne voulais pas perdre le ballon, et on n’avait plus de temps-mort. Comme je l’ai dit, j’aurais dû attaquer. Je pensais qu’il aurait une meilleure opportunité de tir. Donc c’est de ma faute. »

Une action dessinée pour Luka Doncic

L’entraîneur JJ Redick a confirmé que le système était initialement prévu pour son meneur.

« On a évidemment dessiné l’action pour que Luka obtienne un tir. J’ai trouvé que c’était une position correcte », a-t-il déclaré.

De son côté, LeBron James a donné son ressenti sur la séquence.

« Je ne sais pas trop… Je pensais qu’il avait un bon tir. On aurait dit qu’il avait perdu un peu l’équilibre et qu’il n’était pas vraiment en rythme avec le ballon », a-t-il analysé.

Une soirée frustrante malgré la ligne statistique

Malgré un match rempli statistiquement, 22 points, 15 passes et 9 rebonds, Doncic a souffert au tir (8 sur 24). Cette défaite fait glisser les Lakers à 34-23, désormais sixièmes à l’Ouest.

Une fin de match frustrante, que Luka Doncic a choisi d’assumer publiquement.