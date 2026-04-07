Blessé aux ischios, Luka Doncic a choisi d'aller se faire soigner en Espagne pour tenter de revenir plus vite pour les playoffs.

Luka Doncic a choisi de quitter les États-Unis pour poursuivre son traitement après sa blessure aux ischio-jambiers. Une décision qui intrigue… mais qui repose sur des raisons bien précises.

Des traitements plus avancés et moins encadrés

Selon ESPN, la star des Los Angeles Lakers s’est rendue en Espagne pour suivre un protocole d’injections visant à accélérer sa récupération après une élongation de grade 2.

D’après le médecin Evan Jeffries, ces traitements incluent notamment des cellules souches et du plasma riche en plaquettes (PRP), avec une différence majeure par rapport aux États-Unis.

« Les cellules souches peuvent être davantage manipulées pour augmenter leur efficacité en Espagne. C’est pareil pour le PRP. Théoriquement, il pourrait réduire son temps de récupération de moitié. »

Un avantage lié à une réglementation plus souple en Europe, où ces techniques sont plus accessibles et plus largement utilisées.

Un objectif clair : revenir plus vite

Initialement estimée entre 4 et 6 semaines, la durée d’indisponibilité de Luka Doncic pourrait donc être réduite grâce à ce type de traitement.

Un enjeu majeur pour les Lakers, alors que les playoffs approchent rapidement.

Une pratique déjà utilisée par des stars NBA

Le choix de se faire soigner à l’étranger n’est pas inédit en NBA.

Kobe Bryant s’était rendu en Allemagne pour traiter son tendon d’Achille, tandis que LeBron James avait lui aussi consulté hors des États-Unis récemment pour une blessure au pied.

Dans ce contexte, la décision de Luka Doncic s’inscrit dans une logique déjà adoptée par plusieurs superstars.

Un retour aussi symbolique que stratégique

Au-delà de l’aspect médical, l’Espagne représente aussi un lieu familier pour Luka Doncic, qui y a débuté sa carrière professionnelle avec le Real Madrid.

Entre attachement personnel et opportunité médicale, ce choix pourrait s’avérer déterminant dans sa course contre la montre avant les playoffs.