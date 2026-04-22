Pourquoi Steve Kerr pourrait quitter les Warriors

Steve Kerr pourrait quitter les Warriors pour des raisons qui dépassent la simple fatigue liée au coaching.

Steve Kerr arrive à un tournant de son aventure avec les Golden State Warriors.

Alors que son contrat arrive à expiration, le coach doit discuter de son futur avec la franchise dans les prochains jours. Et si un départ reste une possibilité, les raisons pourraient être plus profondes qu’une simple fatigue liée au métier.

Pas seulement une question d’usure

Selon Marc J. Spears d'ESPN, l’hypothèse du burn-out existe, mais elle ne suffit pas à expliquer la situation.

« Il y a un poids avec ce poste. C’est une franchise dont on attend la grandeur, peu importe l’effectif », explique Spears.

Entre les attentes élevées et la pression constante autour d’une équipe toujours associée au succès, la fonction de coach à Golden State reste particulièrement exigeante.

Un autre facteur en coulisses

Mais un autre élément, plus discret, pourrait entrer en jeu.

Steve Kerr est l’un des entraîneurs les plus engagés sur les questions sociales et politiques en NBA. Et selon Spears, il pourrait se sentir limité dans sa capacité à s’exprimer.

« J’ai entendu dire qu’il pourrait être un peu freiné sur ces sujets. J’aimerais en savoir un peu plus là-dessus, creuser un peu plus le sujet pour savoir si c’est vrai. Mais j’entends que ça pourrait être quelque chose qui influencerait son choix », précise-t-il.

Un point encore flou, mais qui pourrait peser dans la réflexion du coach.

Une figure majeure de la dynastie Warriors

Arrivé en 2014, Steve Kerr a transformé Golden State en une dynastie, avec quatre titres NBA (2015, 2017, 2018, 2022).

Son éventuel départ marquerait un tournant majeur pour la franchise, qui pourrait alors entrer dans une nouvelle phase de son histoire.

Une décision imminente

Pour l’instant, aucune décision n’a été prise.

Mais entre la pression du poste et des considérations plus larges liées à son rôle public, Steve Kerr pourrait choisir de tourner la page pour des raisons qui dépassent largement le terrain.

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