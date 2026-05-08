Après ses livestreams polémiques, Jaylen Brown a répondu sèchement à Stephen A. Smith, déclenchant un clash médiatique.

Quelques jours après l’élimination des Boston Celtics au premier tour des playoffs, Jaylen Brown se retrouve au cœur d’un nouveau débat. En cause, ses prises de parole répétées en livestream, dans lesquelles il a notamment critiqué l’arbitrage et certains adversaires.

Ces sorties ont poussé le « journaliste » Stephen A. Smith à réagir publiquement, invitant le joueur à « se taire » dans un contexte qu’il juge malvenu après une élimination marquante.

Jaylen Brown n’a pas tardé à répondre, directement sur Twitter / X, avec un message sans détour.

« Je vais me taire / arrêter les livestreams si tu te tais et prends ta retraite, donnons aux gens ce qu’ils veulent. »

Une réponse sèche, qui illustre la tension entre le joueur et l’un des visages les plus exposés des médias NBA.

Face à cette sortie, Stephen A. Smith a choisi une réponse plus mesurée dans la forme, mais suffisamment violente pour satisfaire son ego.

« Frérot, j’ai de l’affection pour toi donc je ne vais pas aller plus loin », a-t-il écrit avant d’évidemment aller plus loin : « Les gens essaient de veiller sur toi et tu ne t’en rends même pas compte. Tu fais ce genre de bruit alors que ça ne fait même pas une semaine que tu as perdu une avance de 3-1. Tu es À LA MAISON. »

Et le consultant insiste, en faisant référence à une autre déclaration du joueur :

« Un champion et MVP des Finals qui dit que sa saison préférée est celle où il est éliminé au PREMIER TOUR. Ce n’est pas à propos de MOI. C’est à propos de TOI et de ce que TU AS DIT. Profite de ton offseason. »

Ce clash intervient dans un climat déjà chargé autour de Jaylen Brown. Le joueur a récemment écopé d’une amende après avoir accusé les arbitres d’avoir un « agenda » contre lui, et a également critiqué le jeu de Joel Embiid, évoquant le flopping.

Parallèlement, ses propos sur cette saison, qualifiée de « préférée » malgré l’élimination précoce, ont également fait parler. Tout comme les rumeurs de frustrations évoquées par T-Mac, et rapidement balayées par JB et Brad Stevens.

En tout cas cet échange entre les deux hommes illustre la place grandissante des prises de parole directes des joueurs, notamment via les plateformes personnelles, et la manière dont elles sont interprétées dans l’écosystème médiatique.

Dans une NBA où la communication est devenue permanente, ce type de clash, à l’image également de celui opposant Austin Rivers et Draymond Green, risque malheureusement de se multiplier…

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