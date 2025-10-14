Preview NBA : Les Phoenix Suns sont-ils déjà foutus ?

Phoenix Suns

L’œil dans le rétroviseur

Saison 2024-2025 : 36 victoires, 46 défaites, non qualifiés pour les playoffs.

Quel désastre. Alors que l’on attendait une progression, au moins de quoi atténuer un peu l’échec de la première saison du big three composé par Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal, les Phoenix Suns ont finalement coulé pour de bon. L’arrivée de Mike Budenholzer sur le banc n’a pas eu l’effet escompté et le coach a déjà été renvoyé à l’issue d’un exercice très décevant où il n’a jamais su trouver de solution avec l’effectif mis à sa disposition.

Trop petits, pas assez athlétiques, pas assez bons en défense, trop dépendants des performances (et donc de la présence) de leurs stars, les Suns n’ont même pas réussi à accrocher le train du play-in et ont terminé avec leur plus mauvais bilan depuis 2019.

Qu’est-ce qui a changé depuis ?

La désillusion de l’an passé a poussé le propriétaire Matt Ishbia à remodeler l’organigramme de la franchise. Le milliardaire entend s’impliquer encore davantage alors qu’il a pourtant déjà été à l’origine des trades de Durant et Beal. Pas bon signe. Il a nommé un nouveau GM et un nouveau coach, Jordan Ott. Ce dernier va devoir composer avec un roster plus jeune et un peu plus moderne que l’an passé… mais aussi plus faible.

Parce que la page du big three s’est déjà tournée avec le transfert de Kevin Durant pour Houston. Dans la foulée, les Suns ont coupé le contrat de Bradley Beal. Seul Devin Booker est encore en place, fidélisé avec un nouveau deal massif (plus de 70 millions la saison). Autour de lui, Jalen Green tentera de relancer sa carrière. Dillon Brooks et les jeunes Ryan Dunn, Mark Williams, Khaman Maluach et compagnie tâcheront de former un groupe cohérent pour éviter une saison catastrophique à l’issue de laquelle Phoenix refourguerait un pick haut placé.

La rotation serrée :

Guards : Devin Booker, Jalen Green, Grayson Allen, David Duke Jr

Forwards : Dillon Brooks, Royce O’Neale, Nigel Hayes-Davis

Bigs : Mark Williams, Nick Richards, Khaman Maluach

Le joueur à suivre : Jalen Green

Les Rockets ont fait confiance à Jalen Green, mais pas au point de refuser de l’inclure dans un deal pour Kevin Durant. Logique. Encore plus après les playoffs ratés du jeune arrière, qui découvrait la post-season. Le voilà donc désormais à Phoenix avec une occasion de relancer sa carrière et de prouver qu’il peut faire partie des meilleurs joueurs de la ligue à son poste.

Scorer, il sait le faire. Il n’y a aucun doute là-dessus. Mais Green doit gagner en efficacité et surtout en régularité. Si vraiment les Suns veulent avoir une chance de faire une bonne saison, l’ancien deuxième choix de draft va devoir impacter le succès de son équipe au-delà des points qu’il marque chaque soir.

Alors, cette grande question : les Phoenix Suns sont-ils déjà foutus ?

Pas complètement. Les dirigeants ont fait du bon boulot avec peu de marge pendant l’été. Ils ont réussi à insuffler un souffle jeune et athlétique à une équipe qui manquait cruellement de tout ça. Mais à part si Jalen Green passe de grands caps rapidement, le projet reste bancal et ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que Devin Booker demande lui aussi à voir ailleurs. Surtout maintenant qu’il a signé son extension de contrat massive.

Les Suns ne sont pas assez forts pour réellement viser le top-10 de la Conférence Ouest et ils n’ont pas non plus la main sur leur pick avant… 2032. Tout en payant pendant les cinq ans à venir une partie du salaire de Beal, soit peu de place pour vraiment progresser. Le front office va devoir faire des coups, des paris et espérer qu’ils soient payants pour éviter de sombrer pendant un bon moment.

L’objectif réaliste : Gagner plus de 30 matches. Ouais, c’est triste

