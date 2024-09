Les Knicks ne pourront pas compter sur Mitchell Robinson, leur pivot titulaire, pour débuter la saison régulière. L’intérieur ne sera pas disponible avant décembre au plus tôt, laissant un vide dans la raquette new-yorkaise. La question se pose : peuvent-ils lui trouver un remplaçant ?

La franchise n’est pas particulièrement inquiète à l’idée de commencer la saison avec ce vide dans son effectif. Malgré le départ d’Isaiah Hartenstein pour le Thunder, elle fait confiance à sa profondeur, comptant sur Precious Achiuwa, Jericho Sims et Julius Randle pour combler le manque au poste cinq. Cependant, les minutes d’Achiuwa et Sims la saison dernière sont loin d’avoir convaincu. Il est donc probable que les dirigeants évaluent leurs options pour recruter un nouveau pivot, soit par un transfert, soit via la free agency.

Les Knicks n’ont probablement pas l’intention de toucher à leurs joueurs majeurs, mais un ajustement mineur n'est pas hors de propos. Le salaire de Miles McBride (4,7 M$) pourrait leur permettre de recruter un pivot capable de leur apporter des minutes solides, avant de devenir une doublure au retour de Robinson.

Transfert et Free Agency : des options réalistes pour les Knicks

Nick Richards, le pivot des Hornets, n’est peut-être pas le nom le plus attrayant, mais il était déjà dans le viseur des Knicks cet été selon The Athletic. Il ne serait donc pas surprenant que le front office réexamine cette piste, étant donné leurs besoins actuels. Avec ses 2,13 m, Richards pourrait être une addition peu flashy, mais efficace. Surtout, les options intéressantes sur le marché des transferts seront très limitées si l’équipe ne veut pas se séparer d’un joueur majeur, ce qui rend cette idée d’autant plus plausible.

New York fait également partie des quelques équipes ayant conservé une place libre dans leur effectif, qui ne compte actuellement que 14 joueurs sous contrat garanti sur les 15 possibles. Marcus Morris Sr, Landry Shamet et Chuma Okeke se disputeront probablement la dernière place, mais il est difficile d’imaginer une meilleure utilisation de ce spot que pour un pivot. À ce stade de l’intersaison, une fois de plus, les options sont peu nombreuses. Mais parmi les joueurs disponibles, on retrouve notamment Damian Jones, Bismack Biyombo et JaVale McGee, trois potentielles signatures au minimum.

Plus largement, les Knicks devront envisager, à un moment donné, de tourner la page avec Mitchell Robinson, qui a manqué 125 matchs sur les quatre dernières saisons. Le pivot de 26 ans dispose toujours d’une valeur intéressante sur le marché, et une option plus fiable physiquement correspondrait peut-être davantage à la franchise maintenant qu’elle a plus d’ambitions.

Julius Randle, un avenir au poste 5 chez les Knicks ?