Quels ajustements les Spurs doivent-ils faire face aux Wolves ?

Victor Wembanyama a signé un match historique. 11 points, 15 rebonds, 12 contres, record NBA en playoffs à la clé. Sur le papier, c’est gigantesque. Dans la réalité du Game 1 perdu par San Antonio contre Minnesota, c’est beaucoup plus complexe. Parce que les Spurs ont bien eu droit à une version monstrueuse de Wembanyama en défense, mais ils ont aussi vu les Wolves réussir à limiter très sérieusement son influence offensive.

Et c’est toute la beauté de cette série. San Antonio a perdu 104-102, sur un match magnifique, intense, disputé jusqu’au dernier tir (manqué) de Julian Champagnie. Mais derrière la courte défaite, il y a déjà une vraie question tactique : comment les Spurs peuvent-ils mieux utiliser Wembanyama face à l’équipe la plus physique de NBA ?

Minnesota n’a pas volé ce Game 1. Les Wolves ont joué dur, juste, avec un caractère impressionnant, surtout pour une équipe qui récupérait Anthony Edwards plus tôt que prévu. Le joueur star n’était même pas titulaire, il revenait neuf jours après son hyperextension du genou, mais il a quand même inscrit 18 points en sortie de banc. Autour de lui, Jaden McDaniels a harcelé les porteurs de balle, Terrence Shannon Jr. a attaqué sans peur, Julius Randle a puni San Antonio dans le money time, et Chris Finch a trouvé des solutions très vite.

Sortir Wembanyama du piège extérieur

Le chiffre le plus parlant n’est peut-être pas les 12 contres. C’est le 0/8 à trois points de Wembanyama. Minnesota a accepté de vivre avec ces tirs. Les Wolves ont réussi à le pousser loin du cercle, à le forcer à dribbler, à créer son propre tir face à des défenseurs plus bas, plus solides, plus physiques. Rudy Gobert l’a beaucoup gêné, Julius Randle a pris le relais, et San Antonio n’a pas toujours réussi à offrir à son franchise player des positions vraiment confortables.

Wembanyama peut évidemment sanctionner de loin. Il y aura des soirs où il mettra 5 tirs primés et où toute la défense devra se réorganiser. Mais les Spurs ne peuvent pas construire leur réponse uniquement sur cette possibilité. Contre Minnesota, il faudra probablement inverser la logique : d’abord lui donner des touches près du cercle, puis laisser son tir extérieur ouvrir le reste.

Pour ça, San Antonio doit le servir plus vite, plus haut, plus proche de ses zones d’efficacité. Moins de possessions où il reçoit loin du panier avec tout à fabriquer. Plus de petits écrans, de coupes, de situations où il peut attraper le ballon sans avoir besoin de multiplier les dribbles face à Randle, Gobert ou McDaniels. Quand Minnesota verrouille la transition et ne donne rien de facile, chaque réception devient précieuse.

Comment les Wolves ont verrouillé Wembanyama

Wembanyama n’a pas été mauvais au sens global. Défensivement, on l'a dit, il a été impressionnant. Mais offensivement, les Wolves ont réussi à mettre en lumière une limite encore présente : face à une équipe aussi physique, il peut encore avoir du mal à générer proprement son tir si l’action ne lui donne pas un avantage dès le départ.

Répondre au small ball de Finch

Le vrai coup de Chris Finch est arrivé dans le quatrième quart-temps. Alors que Wembanyama faisait régner la terreur près du cercle, le coach des Wolves a sorti Rudy Gobert pendant une bonne partie du money time et a joué plus petit. L’idée était limpide : éloigner Wembanyama de la raquette, l’obliger à défendre plus loin, puis libérer Julius Randle dans des situations d’isolation. Et ça a fonctionné.

Randle a fini avec 21 points et 11 rebonds, mais surtout avec plusieurs séquences de bully ball qui ont fait très mal dans les moments importants. San Antonio doit maintenant trouver une réponse. Si Wembanyama reste trop loin du cercle, les Spurs perdent une partie de leur meilleur atout défensif. S’il reste planté près du panier, Minnesota peut continuer à jouer avec des profils capables d’attaquer les espaces autour de lui.

Le staff texan devra donc décider quand accepter ce compromis, quand changer les matchups et comment éviter que Randle puisse enchaîner les isolations dans son rythme. Car si Minnesota installe ce confort-là sur la série, le problème va devenir très concret.

De’Aaron Fox doit reprendre le contrôle

L’autre ajustement évident concerne De’Aaron Fox. Le meneur sortait d’un excellent premier tour, mais son Game 1 a été très insuffisant : 10 points, 5/14 au tir, 6 ballons perdus. Face à Jaden McDaniels, il a souffert. Beaucoup.

C’est précisément dans ce type de match que San Antonio a besoin de lui. Wembanyama ne pourra pas toujours être dominant offensivement, surtout face à une équipe qui va le frapper physiquement pendant toute la série. Les jeunes autour peuvent aider, Dylan Harper a même été le meilleur arrière des Spurs avec 18 points et 4 passes, mais Fox doit être celui qui casse le premier rideau, qui crée des décalages et qui force Minnesota à défendre autrement.

McDaniels est devenu un cauchemar sur porteur. Après Jamal Murray, c’est Fox qui a été mis dans sa poche pendant de longues séquences. Sa taille, ses bras, son activité et son agressivité changent complètement le confort des meneurs adverses. Mais Fox a assez de vitesse et d’expérience pour trouver des réponses. San Antonio n’a pas besoin qu’il force tout. Les Spurs ont besoin qu’il retrouve de l’autorité.

Plus de rythme. Moins de ballons perdus. Plus de pression sur le cercle. C’est simple à dire, évidemment, beaucoup moins à faire contre cette défense.

Utiliser la défense de Wembanyama sans l’épuiser

Il y a aussi une donnée physique. Mettre 12 contres en playoffs, ce n’est pas seulement spectaculaire. C’est épuisant. Wembanyama protège le cercle, couvre des distances absurdes, dissuade des tirs qui n’existent même pas dans la feuille de stats, pilote la défense, puis doit de l’autre côté porter une partie majeure de l’attaque.

Minnesota l’a parfaitement challengé sur les deux tableaux. Les Wolves l’ont forcé à travailler en défense, puis l’ont agressé offensivement. Même lorsqu’il répond par des actions historiques, cela a un coût. Et ce coût s’est peut-être vu dans son manque de lucidité et de réussite en attaque.

Les Spurs doivent donc l’aider. Pas en lui retirant des responsabilités, mais en les rendant plus rentables. S’il doit dépenser autant d’énergie derrière, l’attaque doit davantage le mettre en position d’efficacité immédiate. Sinon, Minnesota acceptera volontiers le deal : quelques contres spectaculaires, mais un Wembanyama limité au scoring et des Spurs obligés de survivre possession après possession.

Le Game 2 dira beaucoup

La bonne nouvelle pour San Antonio, c’est que Wembanyama a déjà montré depuis son arrivée en NBA une capacité rare à corriger très vite. Quand une équipe lui propose une formule gênante, il finit souvent par trouver la parade. Cette fois, le défi est plus élevé, parce que Minnesota ne repose pas sur une seule idée. Les Wolves ont de la taille, des bras, de la puissance, de la vitesse, une dureté permanente et un coach qui ajuste sans trembler.

C’est aussi pour ça que cette série promet beaucoup. Les Spurs ont perdu, mais ils n’ont pas été submergés. Ils ont eu la balle pour gagner. Ils ont vu Wembanyama signer une performance défensive sans précédent. Ils ont aussi vu, très clairement, ce qu’ils doivent mieux faire.

Le prochain match dira si San Antonio peut transformer ce Game 1 en apprentissage rapide. Wembanyama doit être servi différemment, Fox doit se relever, et les Spurs doivent trouver une manière de punir le small ball de Minnesota sans sacrifier leur protection de cercle.

Face à ces Wolves, il n’y aura pas de panier gratuit, pas de possession tranquille, pas de quart-temps pour respirer. San Antonio le sait maintenant. Et c’est précisément ce qui rend la suite passionnante.

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