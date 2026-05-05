Personne ne l’attendait… Anthony Edwards revient et renverse le Game 1

Anthony Edwards signe un retour surprise et décisif, permettant aux Timberwolves de battre les Spurs lors du Game 1 des playoffs NBA.

Les Minnesota Timberwolves ont frappé fort d’entrée dans leur demi-finale de conférence Ouest en allant s’imposer 104-102 sur le parquet des San Antonio Spurs. Une victoire surprise, portée en grande partie par le retour inattendu de Anthony Edwards.

Absent depuis huit jours après une grosse contusion au genou gauche, l’arrière des Wolves n’était pas censé jouer ce Game 1. Lui en a décidé autrement.

« Je sais avec certitude que ma présence sur le terrain apaise tout le monde », a-t-il expliqué après la rencontre.

Utilisé en sortie de banc et limité à 25 minutes, Edwards a maximisé chaque seconde. Il termine avec 18 points à 8/13 au tir, dont 11 unités dans les neuf dernières minutes pour faire basculer la rencontre. Une montée en puissance décisive dans un match fermé offensivement.

Son retour a pris tout le monde de court, y compris dans son propre vestiaire.

« Personne ne s’attendait à ce qu’il joue », a reconnu Mike Conley. « Je l’ai appelé mon héros avant le match. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce qu'il a traversé cette semaine. »

Les Wolves font déja déchanter les Spurs !

Malgré quelques signes de gêne et une explosivité encore limitée, Edwards a tenu son rang dans le money time.

« Je me sentais en pleine forme », a déclaré Edwards, reconnaissant qu'il serait prêt à augmenter son temps de jeu et son rôle si on le lui demandait. « Je ferai tout ce que l'entraîneur attendra de moi. »

Minnesota a surtout fait la différence grâce à sa défense étouffante. Le duo De'Aaron Fox - Victor Wembanyama a été limité à 10/31 au tir et 0/12 à trois points, tandis que les Spurs n’ont inscrit que 45 points en première mi-temps.

Malgré tout, San Antonio est resté en vie jusqu’au bout grâce à l’impact défensif monumental de Wembanyama. Le Français a établi un record en playoffs avec 12 contres, dissuadant constamment les attaques adverses.

« Il faut faire comme s’il n’était pas là », a tenté d’expliquer Jaden McDaniels. « Il va contrer des tirs. C’est la personne la plus grande du monde. Il faut continuer d’attaquer. Parfois il ne sera pas là. »

Les Spurs ont même eu la balle de la gagne, mais le tir à trois points de Julian Champagnie au buzzer n’a pas trouvé la cible.

Minnesota prend ainsi l’avantage dans la série et envoie un message fort, porté par le retour express de son leader. Une performance qui pourrait bien changer la dynamique de cette confrontation.