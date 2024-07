Reed Sheppard est déjà chaud et ressemble à un futur RoY

Les Houston Rockets se frottent déjà les mains. Ce qu'ils ont vu de Reed Sheppard après deux matches de Summer League les a déjà convaincus que l'arrière de Kentucky était le bon choix avec le 3e pick. Il a longtemps été question de trader ce pick pour récupérer un vétéran afin d'aider Houston à grimper les rangs à l'Ouest. Sheppard est bien parti pour montrer aux Texans qu'ils ont bien fait de lui faire confiance.

Même si ce soit être dans un rôle de dynamiteur en sortie de banc ou de 6e homme, le joueur de 20 ans présente des atouts indéniables. A tel point qu'à ce stade de l'été, on peut se demander s'il n'est pas le candidat le plus crédible pour le titre de Rookie of the Year. Si Zaccharie Risacher et Alex Sarr auront du temps de jeu et des opportunités, pas sûr qu'ils auront immédiatement la même capacité de production offensive que Reed Sheppard.

Excellent contre les Lakers (23 pts) et très bon face aux Wizards (22 pts, 7 asts, 6 rbds, 5 stls), le rookie a impressionné ses partenaires comme ses adversaires. Trae Young n'a pas hésité à tweeter "Reed Sheppard nice y'all" en observant son match. Amen Johnson, qui sera sophomore cette saison, a lui été jusqu'à dire : "Il est vraiment bon, je ne sais même pas comment le dire. Il fait toujours les bons choix, c'est un excellent passeur, il sait shoot et il défend. Je suis excité à l'idée de jouer avec lui".

Reed Sheppard Summer League Day 2 highlights… he’s already too good for Summer League pic.twitter.com/8W3P976w6m — ᵂᴵᴸᴸ (@BiasedHouston) July 15, 2024

La stat folle qui implique LeBron, l'Amiral et Zaccharie Risacher

Garrett Jackson, qui le coache en Summer League, trouve aussi que le garçon n'est pas loin d'être prêt pour la NBA. "Le truc c'est toujours d'être le plus à l'aise possible sur le terrain pour un rookie. Reed est un très bon joueur, qui a confiance en lui. Je suis heureux que cela arrive aussi tôt".

S'il a manqué son Tournoi NCAA avec Kentucky, éliminé d'entrée, Reed Sheppard a clairement envie de montrer qu'il peut immédiatement contribuer des deux côtés du terrain au sein d'une équipe qui se veut ambitieuse. Avec cet effectif hybride composé de jeunes joueurs et de vétérans qui ne sont pas tous sur la même timeline, Sheppard a un coup à jouer pour être un élément essentiel de ce groupe à court, moyen et long terme. On continuera de l'observer durant l'été, pour voir si cette aisance à scorer et cette capacité à faire un paquet de choses utiles se confirment. Si c'est le cas, tout est permis pour le rookie des Rockets.