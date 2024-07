Reed Sheppard impressionne pour ses débuts avec Houston

Reed Sheppard, le pick n°3 de la Draft 2024, a fait des débuts remarqués avec Houston en Summer League. Les Rockets ont dominé les Los Angeles Lakers (99-80) et Sheppard s'est fait remarquer.

Le désormais ex-arrière de Kentucky a posé 23 points, 5 passes, 4 rebonds, 3 contres et une interception à 4/6 à 3 points, avec un différentiel de +21 et une aisance technique assez saisissante.

Reed Sheppard IS TOO GOOD FOR SUMMER LEAGUE🔥😭

23 PTS

4 REB

5 AST

1 STL

3 BLK

9/17 FG

4/6 3P

64.3 TS

+ 21

One of the best summer league debuts we have ever seen.😳⬇️

pic.twitter.com/Vhc2bVtVYn

— The Field of 68 (@TheFieldOf68) July 13, 2024