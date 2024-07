Reggie Jackson à Philly, Spencer Dinwiddie à Dallas, deux contenders se renforcent à la mène

Le marché des meneurs se réduit. Alors que la majeure partie des moves estivaux ont été effectués, les contenders continuent de se renforcer à la marge pour compléter leur effectif.

Les Charlotte Hornets ont coupé Reggie Jackson, qu'ils avaient récupéré dans un trade début juillet, laissant la possibilité aux Philadelphie Sixers de le récupérer. Jackson, champion NBA en 2023 avec les Denver Nuggets, va donc s'ajouter à la rotation des meneurs du côté des Sixers, où De'Anthony Melton est lui parti à Golden State. Reggie Jackson, 34 ans, a participé aux 82 matches de Denver en saison régulière en 2023-2024, avec 10.2 points et 3.8 passes de moyenne.

Un peu plus tôt, c'est Dallas qui a fait revenir Spencer Dinwiddie. Anecdotique aux Los Angeles Lakers depuis son arrivée, l'ancien joueur des Nets va faire son comeback chez les Mavs après une première expérience intéressante entre 2022 et 2023. Dinwiddie tournait à 17.7 points de moyenne et 40% à 3 points lorsqu'il a été envoyé à Brooklyn. Dans la hiérarchie, il sera évidemment derrière Luka Doncic et Kyrie Irving, mais a de bonnes chances de décrocher des minutes intéressantes en sortie de banc.

« LeBron n'est plus le même », ses coéquipiers sont « plus vieux », Joel Embiid doute de Team USA