Rich Paul met les Celtics en garde sur le duo Tatum-Brown

Alors que les rumeurs autour de Giannis s'intensifient, Rich Paul estime que les Celtics pourraient commettre une faute majeure en touchant à leur duo vedette.

L'avenir de Jaylen Brown à Boston continue d'alimenter les spéculations. Alors que les Celtics seraient toujours à l'affût d'une opportunité de récupérer Giannis Antetokounmpo, certaines rumeurs évoquent désormais la possibilité de voir Jaylen Brown quitter le Massachusetts. Une idée qui ne plaît visiblement pas à Rich Paul.

L'agent de LeBron James a profité d'une récente intervention sur le podcast Game Over pour rappeler à quel point il est difficile de construire un duo capable de gagner un titre NBA. En prenant l'exemple de la séparation entre LeBron James et Kyrie Irving à Cleveland, Rich Paul estime que les Celtics doivent réfléchir à deux fois avant d'envisager une rupture entre Jayson Tatum et Jaylen Brown.

« J'ai vu l'effet que cela a eu sur LeBron lorsque Kyrie a été transféré. Cela ne devient un problème que lorsque les gens ne s'assoient pas pour communiquer. Comment cela peut-il être un problème quand tu gagnes 300 millions de dollars et que j'en gagne 300 millions ? Quel est le problème ? De quelle couleur est ta carte American Express ? La même couleur que la mienne. Comment cela pourrait-il être un problème ? »

Pour Rich Paul, les deux stars des Celtics ont désormais suffisamment d'expérience pour gérer leur relation et continuer à viser les sommets ensemble. Champions NBA en 2024, Brown et Tatum ont traversé les critiques, les échecs en play-offs et les nombreuses rumeurs de transfert avant d'atteindre leur objectif commun.

L'agent va même plus loin en rappelant à quel point les profils du calibre de Jaylen Brown sont rares dans la ligue.

« Vous êtes fous ? Vous savez à quel point il est difficile de trouver un Jaylen Brown ? Il n'est pas dans cette draft. Il ne sera pas dans la draft de l'année prochaine. Il n'était pas dans celle de l'année dernière. C'est extrêmement difficile de trouver des joueurs capables de rivaliser et de produire à ce niveau. Vous savez à quel point il est difficile de gagner un championnat ? Ne serait-ce que d'avoir une chance d'y arriver. »

Ces déclarations interviennent alors que les Celtics continuent d'être associés à Giannis Antetokounmpo. Selon plusieurs rumeurs relayées aux États-Unis, Boston aurait même intensifié ses discussions afin d'évaluer les différentes possibilités pour récupérer le double MVP.

Un scénario qui soulève inévitablement une question : les Celtics peuvent-ils réellement améliorer leur situation en sacrifiant l'un des meilleurs duos de la NBA ? Rich Paul semble déjà avoir sa réponse.

La saison dernière, Jaylen Brown a tourné à 28,7 points, 6,9 rebonds et 5,1 passes de moyenne, signant l'une des campagnes les plus abouties de sa carrière. Des performances qui renforcent encore un peu plus l'idée défendue par Rich Paul : les joueurs de ce calibre sont beaucoup plus difficiles à remplacer qu'à conserver.

Jaylen Brown, les Blazers ont flairé la belle opportunité