Rick Carlisle a révélé que la NBA n’aurait pas consulté les médecins des Pacers avant de leur infliger une amende de 100 000 dollars.

Les amendes infligées au Utah Jazz et aux Indiana Pacers pour tanking continuent de faire parler. Et cette fois, c’est Rick Carlisle qui hausse le ton.

La NBA a récemment sanctionné Indiana d’une amende de 100 000 dollars pour violation de la Player Participation Policy, après avoir laissé au repos plusieurs joueurs, dont Pascal Siakam et Aaron Nesmith, lors d’un match face au Jazz.

Mais selon Carlisle, la manière dont la ligue a procédé pose problème.

« C’était choquant »

Invité sur la radio locale 107.5 The Fan, le coach des Pacers a révélé que les enquêteurs de la NBA n’auraient pas consulté les médecins de l’équipe avant de trancher.

« L’avocat de la ligue qui menait l’entretien a décidé de manière unilatérale qu’Aaron Nesmith, qui s’était blessé la veille et ne pouvait même pas tenir le ballon, aurait dû jouer. Ça semble ridicule », a expliqué Carlisle.

Il poursuit :

« On leur a demandé s’ils voulaient parler à nos médecins, puisque la blessure était documentée par nos médecins et nos préparateurs. Ils ont répondu non, qu’ils n’en avaient pas besoin. Ils ont parlé à leurs propres médecins, qui n’ont pas examiné Aaron Nesmith. »

Carlisle affirme également que la ligue n’a pas jugé nécessaire de s’entretenir directement avec le joueur concerné.

« On leur a demandé s’ils voulaient parler au joueur, et ils ont dit que ce n’était pas nécessaire. C’était choquant pour moi. »

Une suggestion qui passe mal

Plus surprenant encore, le coach a évoqué une question posée lors de l’entretien :

« On nous a demandé si nous avions envisagé de le médicamenter pour qu’il puisse jouer, alors qu’on était à 30 matches sous les 50% de victoires. J’ai été très surpris. »

De son côté, la NBA a publié un communiqué affirmant qu’un médecin indépendant avait mené l’examen médical et que des dirigeants des Pacers avaient bien été interrogés dans le cadre du processus.

Le désaccord est donc total sur la méthode employée. Une chose est sûre : Rick Carlisle, vétéran respecté de la ligue, n’avait pas l’intention de laisser cette amende sans réponse publique.